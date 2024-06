San Lorenzo jugará ante Atlético Mineiro en los octavos de la Copa Libertadores

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor de Fluminense vs. Segundo del Grupo C (Gremio, The Strongest o Huachipato).

¡#SanLorenzo jugará con Atlético Mineiro en los octavos de final!



Tras el sorteo realizado en Paraguay, se definió que el equipo brasileño será el rival del Ciclón en la próxima instancia de la Conmebol Libertadores.



¡Vamos por más! pic.twitter.com/In9rgsWS3q — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 3, 2024

CÓMO QUEDARON LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Atlético Mineiro vs. San Lorenzo

2° Grupo C vs. Fluminense

Talleres vs. River

Colo Colo vs. Junior

Nacional vs. San Pablo

Botafogo vs. Palmeiras

Peñarol vs. 1° Grupo C

Flamengo vs. Bolívar

