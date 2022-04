Reapareció Ricardo Centurión en Instagram: la historia

279433653_536015214556727_1349673990754984365_n.jpg

Rumores indicaban que el futbolista de 29 años no estaba concentrando debido a la falta de pago por parte de los directivos, pero salió a desmentirlo a través de su perfil de Instagram: “Ya que me han llegado varios mensajes preguntándome por la información que está circulando en redes sociales quería aclarar lo siguiente: Es información falsa. No le he reclamado al club ninguna deuda”.