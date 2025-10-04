San Martín de San Juan igualó sin goles con Instituto y se agrava su situación en el Torneo Clausura

Este sábado, desde las 16:45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba igualaron sin goles por la 11ª fecha del Torneo Clausura. Lejos de ser un buen resultado, esto complica al Verdinegro que se encuentra último en la tabla de promedios y último también en la anual.