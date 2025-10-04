San Martín de San Juan igualó sin goles con Instituto y se agrava su situación en el Torneo Clausura
De cara a un posible descenso, el Verdinegro no pudo sumar de a tres y se hunde en la tabla anual, así como también en la de promedios.
Este sábado, desde las 16:45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba igualaron sin goles por la 11ª fecha del Torneo Clausura. Lejos de ser un buen resultado, esto complica al Verdinegro que se encuentra último en la tabla de promedios y último también en la anual.
Para el equipo cuyano, este partido era una verdadera bisagra. Sumido en la lucha por la permanencia, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli necesitaba sumar desesperadamente tras un reciente empate 2-2 ante Platense, donde se les escapó la victoria en el agónico minuto 95.
Si el torneo finalizara hoy, el Santo descendería de forma directa a la Primera B Nacional. Con cinco fechas por jugar, los de San Juan están obligados a ganar todos los partidos que restan.
Enfrente estuvo Instituto, un equipo que viene atravesando un momento irregular, con un balance de una victoria, ahora cuatro empates y una derrota en sus últimas seis presentaciones. Los cordobeses, comandados por el "Gato" Oldrá, se ubican décimos en la Zona B con 12 puntos, por fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
San Martín (SJ) vs. Instituto: resultado en vivo
San Martín (SJ) vs. Instituto: datos del partido
- Hora: 16:45
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martinez
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez
