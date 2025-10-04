Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs. Instituto

instituto.jpg Foto: X @InstitutoACC

Formaciones del duelo

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Daniel Oldrá.

Cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Instituto

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.