Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs. Instituto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Martín (SJ) vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025.
La fecha 11 del Torneo Clausura trae un cruce de grandes implicancias este sábado a las 16:45 en el Estadio Hilario Sánchez, cuando San Martín de San Juan reciba a Instituto de Córdoba.
Para el conjunto cuyano, dirigido por Leandro Romagnoli, el partido es una obligación. Sumido en el anteúltimo lugar de la tabla anual con apenas 19 puntos, el "Santo" se encuentra hoy en posición de descenso a la Primera Nacional (favorecido solo porque Aldosivi baja por promedios).
Tras el doloroso 2-2 reciente ante Platense, donde se les escaparon dos puntos en el minuto 95, el equipo está desesperado por sumar de a tres. Con solo seis fechas restantes, la victoria es vital para alcanzar a rivales directos como Talleres (23), Godoy Cruz (25) y Gimnasia (26).
En la vereda opuesta se encuentra Instituto, que viaja a San Juan buscando meterse en la zona de clasificación. El equipo cordobés, bajo el mando del "Gato" Oldrá, ha tenido un andar irregular (una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco juegos) y se ubica noveno en la Zona B con 11 puntos.
Un triunfo ante el "Santo" no solo significaría la alegría de hundir a un rival directo por la permanencia, sino que les permitiría superar a Atlético Tucumán y Sarmiento (ambos con 12) y saltar a los preciados puestos de playoffs. Este cruce es, por ende, crucial para ambos, aunque por razones muy diferentes.
Formaciones del duelo
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Instituto: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Daniel Oldrá.
Cómo ver en vivo San Martín (SJ) vs. Instituto
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
