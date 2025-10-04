Diego Iglesias reveló que Patricia Bullrich lo confundió con un fiscal y le preguntó por "la extradición de Machado"
El periodista informó que la ministra de Seguridad lo llamó creyendo que era su homónimo al frente la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a quedar en el centro de la escena política por un episodio que mezcla torpeza, tensión electoral y un caso judicial de alto impacto. En medio de las fuertes críticas internas que sacuden a La Libertad Avanza por los dólares que José Luis Espert recibió del empresario Fred Machado —detenido por narcotráfico y con pedido de extradición a los Estados Unidos—, el periodista Diego Iglesias relató este sábado un blooper insólito protagonizado por la funcionaria, que sirve para medir hasta dónde llega el nerviosismo dentro del oficialismo.
Según explicó Iglesias en su programa de radio, Bullrich intentaba conseguir información “de primera mano” sobre el avance del expediente judicial contra Machado. Su intención era contactar a Diego Iglesias, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Sin embargo, un error de agenda en su teléfono la llevó a comunicarse con el propio periodista, que este fin de semana reveló la equivocación y la insólita conversación que mantuvo con la ministra.
El traspié no es menor: Bullrich comparte boleta con Espert en las elecciones nacionales del 26 de octubre y sabe que cualquier mancha que salpique al economista puede arrastrarla a ella en el tramo final de la campaña. Por eso la ministra quiso estar al tanto de la causa, aunque el llamado terminó volviéndose un problema en sí mismo.
Iglesias contó que el jueves a la mañana recibió la llamada desde un número que tenía agendado como “Patricia Bullrich”. “Atiendo y le digo, ‘¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va?’ Y directamente ella me dice, ‘Ah, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Escuchame. ¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?’”, relató el periodista.
“Me sorprendió”, agregó, señalando que, ante su falta de respuesta inmediata, la ministra volvió a insistir: “‘Sí, sí, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?’”. En ese momento, Iglesias comprendió la confusión y aclaró: “‘Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, el fiscal de la Procuraduría que investiga delitos narcos, que también se llama Diego Iglesias’”.
De acuerdo a su testimonio, la reacción de Bullrich fue de puro desconcierto. “Se pone muy nerviosa (…) me dice, ‘Uy, no, no’. Y veo que se ríe. ‘Disculpá, disculpáme, disculpáme’, me repite varias veces”, contó en Radio Con Vos. El periodista confesó que le quedó la sensación de que podría haber aprovechado la situación para indagar un poco más: “Se la tenía que haber seguido porque si se la seguía averiguaba un poco más qué quería saber exactamente”. La comunicación terminó de manera abrupta, con Bullrich cortando el diálogo con un “beso, chau”.
