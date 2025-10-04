Javier Milei tuvo que cancelar una caravana por Santa Fe en medio del escándalo por José Luis Espert
Manifestantes coparon el recorrido que el Presidente iba a hacer en la provincia litoraleña y se suspendió la caminata.
El presidente Javier Milei tuvo que suspender este sábado su recorrida en Santa Fe en medio de un clima de confrontación que escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista.
La visita se concreta en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco.
En la previa de la presentación del presidente en Santa Fe, se registraron incidentes con algunos manifestantes que arrojaron huevos al paso de la comitiva. Al menos cinco personas fueron detenidas y se evaluaba si Milei continuaba con su agenda en el Litoral.
El mandatario viajará posteriormente a Paraná, donde tendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. La foto con el dirigente del PRO será importante debido a la necesidad del Presidente de revincularse con los gobernadores, tras un pedido de Estados Unidos luego del respaldo financiero del Tesoro a la Argentina.
En Paraná se realizará una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en un punto estratégico, con la intención de que el mandatario “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”, según explicaron fuentes de la organización.
En Entre Ríos, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado, que serán para Joaquín Benegas Lynch y la empresaria Romina Almeida. El partido oficialista también encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann.
El viaje de Milei ocurrirá luego de una semana de tensiones e incertidumbre en el plano político y económico, que culminó con un firme respaldo a la candidatura de Espert, cuestionado por sospechas de vínculos con el narcotráfico. El propio Espert publicó en sus redes sociales: “No me bajó nada”, un mensaje que fue replicado por el Presidente.
