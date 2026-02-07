Sarmiento vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El "Decano" carga además con el peso de una racha negativa histórica fuera de casa, ya que no logró conseguir triunfos en condición de visitante durante todo el 2025. Los dirigidos por el "Colorado" Sava buscarán aprovechar esta debilidad para romper el maleficio y empezar a escalar posiciones en la tabla general.

Formaciones de Sarmiento vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026

Sarmiento: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.

Datos de Sarmiento vs. Atlético Tucumán