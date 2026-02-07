Sarmiento vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Verde" y el "Decano" abren el domingo en Junín, con un duelo de necesitados de victorias por la cuarta fecha del certamen.
Sin margen de error y con la necesidad de triunfos, Sarmiento y Atlético Tucumán chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Eva Perón de Junín, con arbitraje de Ariel Penel. Se podrá ver por TNT Sports.
Sarmiento llega a este compromiso con tres unidades cosechadas tras un inicio irregular, donde logró imponerse ante Banfield pero tropezó en sus visitas frente a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.
La urgencia para el conjunto de Facundo Sava es máxima debido a su delicada situación en la tabla de promedios: con 73 puntos, el equipo se encuentra bajo presión y necesita sumar con urgencia para recortar la distancia de siete puntos que lo separa del "Taladro", exceptuando a los clubes recién ascendidos que poseen un promedio más volátil.
Por otro lado, Atlético Tucumán desembarca en Junín con el objetivo de lograr su primera victoria en el Torneo Apertura, tras un debut con derrota en Mendoza y sendos empates ante Central Córdoba y Huracán.
El "Decano" carga además con el peso de una racha negativa histórica fuera de casa, ya que no logró conseguir triunfos en condición de visitante durante todo el 2025. Los dirigidos por el "Colorado" Sava buscarán aprovechar esta debilidad para romper el maleficio y empezar a escalar posiciones en la tabla general.
Formaciones de Sarmiento vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
Sarmiento: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Atlético Tucumán: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Datos de Sarmiento vs. Atlético Tucumán
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Pablo Echavarría
- Estadio: Eva Perón de Junín
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario