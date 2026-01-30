Sarmiento se impuso por la mínima ante Banfield en Junín, en el cierre de la fecha
Con la necesidad de sumar para escapar de la zona baja, el "Verdolaga" le ganó 1-0 al "Taladro" por la segunda fecha del certamen.
Sarmiento se impuso 1-0 este jueves por la noche ante Banfield, cerrando la jornada en el estadio Eva Perón de Junín, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
Se trataba de un partido marcado por la urgencia, ya que ninguno de los dos había podido ganar en el estreno del campeonato y ambos arrastraban preocupaciones vinculadas a la tabla de promedios, un factor que condiciona cada presentación desde el inicio de la temporada.
El equipo dirigido por Facundo Sava estuvo muy cerca de rescatar un empate valioso en su visita a Argentinos Juniors, pero terminó cayendo de manera agónica. Un gol de Tomás Molina a los 97 minutos frustró las aspiraciones del "Verdolaga", que además sufrió la expulsión de Juan Manuel Insaurralde, baja sensible para este compromiso.
Sin embargo, en casa, este jueves logró aprovechar un minuto fatal de la visita para encontrar encontrar la ventaja que sería definitiv: la visita se quedó con 10 por la expulsión de Nicolás Meriano y Diego Churín, a quien le cometió la infracción, cambió el penal por gol.
El "Taladro" atraviesa un presente complejo que va más allá de lo futbolístico. Llegaba a Junín inmerso en una delicada situación económica e institucional que lo mantiene inhibido y lo convirtió en el único equipo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que no pudo incorporar refuerzos en el mercado. Ese panorama incluso derivó en problemas logísticos, como la falta de suministro eléctrico en el predio a comienzos de enero, una postal que refleja la profundidad de la crisis.
En su debut, Banfield igualó 1-1 frente a Huracán en un partido parejo, aunque terminó con un sabor amargo por la expulsión de Santiago Esquivel tras una dura infracción en el segundo tiempo.
Formaciones de Sarmiento vs. Banfield
- Sarmiento: Javier Burrai;Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Yair Arismendi; Santiago Salle, Cristian Zabala, Manuel García; Jhon Renteria, Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Lucas Palavecino, Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Sarmiento vs. Banfield: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: ESPN Premium.
