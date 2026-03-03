Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Verde y el León del Imperio se miden en el Eva Perón con la urgencia de sumar para escaparle al descenso. mbos arrastran campañas irregulares y saben que los puntos en juego pueden pesar mucho.
Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto protagonizarán este martes, desde las 19, uno de los partidos más sensibles de la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El escenario será el estadio Eva Perón, donde el conjunto local intentará reencontrarse con su mejor versión frente a un rival que llega revitalizado tras su primer triunfo del año.
El presente del Verde dista mucho de ser el esperado. El equipo conducido por Facundo Sava atraviesa una racha negativa que encendió alarmas en Junín. Las tres derrotas consecutivas, incluida la caída 3-1 ante Unión en su propio estadio, dejaron al equipo en el 12° puesto de la Zona B con apenas seis unidades. Más allá de la tabla del campeonato, el foco principal está puesto en la tabla de promedios, donde figura 29° y comprometido en la pelea por no descender. La fortaleza que supo construir en casa parece haberse diluido, y el duelo ante Estudiantes asoma como una oportunidad clave para cambiar el rumbo.
Del otro lado, el León del Imperio consiguió un desahogo necesario la jornada pasada. Luego de seis fechas sin victorias, el conjunto cordobés superó 2-0 a Huracán en Río Cuarto y recuperó confianza. Ese resultado no solo significó los primeros tres puntos del certamen, sino también un envión anímico para un plantel que necesita sumar con urgencia en ambas tablas. El equipo sabe que el margen de error es escaso y que cada partido directo por la permanencia puede marcar la diferencia al final de la temporada.
En cuanto a las probables formaciones, el local apostaría por mantener la base habitual, aunque no se descartan ajustes en la mitad de la cancha para reforzar la contención. La visita, por su parte, repetiría gran parte del once que venció a Huracán, con la intención de sostener el equilibrio y la eficacia mostrada en su última presentación.
En un campeonato donde los grandes objetivos a veces pasan por sobrevivir, el cruce en Junín adquiere un valor decisivo. No es solo una fecha más: es un duelo directo entre dos equipos que saben que el futuro inmediato depende, en gran medida, de lo que ocurra esta noche.
Sarmiento vs. Estudiantes (RC): probables formaciones
- Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
- Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Francisco Romero, Tomás González, Nicolás Talpone; Mauro Valiente y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
Sarmiento vs. Estudiantes (RC): otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Eva Perón de Junín.
- Árbitro: Juan Pablo Loustau.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: TNT Sports Premium.
