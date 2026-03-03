La AFA debate si sostiene el paro del fútbol: cuándo podría jugarse la fecha suspendida
Los dirigentes se reunirán en el predio Lionel Andrés Messi para decidir si mantienen la suspensión de la actividad del próximo fin de semana.
El fútbol argentino atraviesa horas decisivas. Este martes, desde las 13, los integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encontrarán en el predio Predio Lionel Andrés Messi para analizar si continúan con el paro anunciado días atrás o si finalmente se levanta la medida.
El conflicto se originó luego de una denuncia presentada por ARCA, que investiga una presunta omisión en el pago de tributos y retenciones previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto que superaría los 19 mil millones de pesos. Frente a esa situación, el pasado 23 de febrero los dirigentes resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, incluyendo la fecha 9 del Liga Profesional de Fútbol (LPF) y las restantes categorías.
Puertas adentro, la conducción que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia interpretó la acusación como un ataque político del Gobierno de Javier Milei. La causa judicial avanzó y varios dirigentes fueron citados a declarar ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, entre ellos el propio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y otros miembros relevantes de la estructura dirigencial.
Con el correr de los días, el clima interno comenzó a mostrar matices. Según trascendió, un sector importante de los directivos considera que lo más conveniente sería reanudar la competencia para evitar mayores perjuicios deportivos y económicos. Sin embargo, el círculo cercano al presidente sostiene la postura de mantener la medida como señal de respaldo institucional frente a la investigación en curso.
La reunión de este martes será determinante para conocer el rumbo inmediato del calendario. En juego no solo está la continuidad de la fecha del Apertura, sino también el mensaje político que el fútbol argentino decide enviar en medio de una disputa que trasciende lo estrictamente deportivo.
Cuándo se juega la fecha postergada por el paro que están por definir
Las tres fechas que AFA le notificó a los presidentes de los clubes para que elijan cuándo jugar la fecha que se suspendería este fin de semana: 18/3, 22/4 o 13/5.
Cómo se jugaría la fecha 9 del Apertura si no hay paro
Jueves 5 de marzo
- 19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
- 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
- 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
- 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
- 17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
- 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
- 21.30 Racing – Huracán (Zona B)
- 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
- 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
- 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
- 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
