La AFA debate si sostiene el paro del fútbol: cuándo podría jugarse la fecha suspendida

El conflicto se originó luego de una denuncia presentada por ARCA, que investiga una presunta omisión en el pago de tributos y retenciones previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto que superaría los 19 mil millones de pesos. Frente a esa situación, el pasado 23 de febrero los dirigentes resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, incluyendo la fecha 9 del Liga Profesional de Fútbol (LPF) y las restantes categorías.