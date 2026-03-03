Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Copa del Rey 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Simeone llega con una ventaja contundente tras el 4-0 en la ida y buscará sellar su pase a la final ante un conjunto culé golpeado por bajas sensibles.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes desde las 17 en el estadio Camp Nou por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone arriba a Cataluña con una ventaja amplia luego del 4-0 conseguido en el primer duelo, resultado que lo posiciona como claro favorito para avanzar a la definición.
El escenario para el Barça es complejo. La dura derrota en la ida lo obliga a protagonizar una remontada histórica si pretende mantenerse con vida en el certamen. Más allá del golpe sufrido ante el Colchonero, el equipo que conduce Hansi Flick viene de mostrar una reacción en La Liga, donde goleó 4-1 a Villarreal con una actuación sobresaliente de Lamine Yamal, autor de tres tantos.
Sin embargo, las malas noticias no tardaron en llegar: Robert Lewandowski sufrió una fractura en la órbita del ojo izquierdo y quedó descartado, sumándose a las ausencias de Gavi, Frenkie de Jong y Andreas Christensen, además de la suspensión de Eric García.
Del otro lado, el Atlético atraviesa un momento sólido. Tras la goleada en el Metropolitano, reafirmó su buen presente en el torneo local con una victoria 1-0 ante Real Oviedo, gracias a un tanto agónico de Julián Álvarez. El equipo rojiblanco buscará administrar la diferencia sin resignar su identidad competitiva, consciente de que un gol en condición de visitante podría dejar prácticamente sentenciada la serie.
El ganador de esta llave se medirá en la final ante quien se imponga en la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club. Con el boleto a la definición en juego, el Camp Nou será testigo de un duelo cargado de tensión, donde el Barcelona necesita una hazaña y el Atlético aspira a ratificar su contundencia.
Barcelona vs. Atlético de Madrid: probables formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. DT: Hansi Flick.
- Atlético de Madrid: Juan Musso; Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Barcelona vs. Atlético de Madrid: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Camp Nou.
- Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.
- TV: Flow Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario