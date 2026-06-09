Qué se sabe del país que jugará su primer Mundial y enfrentará a la Argentina

El Mar Rojo representa la única salida marítima del país y un punto estratégico para el comercio internacional. Por otro lado, el Mar Muerto, famoso por su enorme concentración de sal que permite flotar fácilmente, separa Jordania de Israel y Cisjordania, y sus costas se ubican en el punto más bajo de la superficie terrestre.

El árabe es el idioma oficial y el islam, especialmente en su rama sunita, es la religión predominante. Las mezquitas forman parte central de las ciudades y celebraciones como el Ramadán tienen una gran importancia social y religiosa. Además, la hospitalidad es uno de los rasgos más representativos de la sociedad jordana.

Los partidos de la fase de grupos de Argentina

Argentina vs Argelia en el Mundial 2026

El debut será el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en el estadio de Kansas City y marcará el estreno del campeón en el torneo.

Argentina vs Austria en el Mundial 2026

La segunda presentación será el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora argentina) ante Austria. Ese partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, una de las sedes más importantes del campeonato.

Argentina vs Jordania en el Mundial 2026

El cierre del grupo llegará el sábado 27 de junio a las 23.00 (hora argentina) contra Jordania, nuevamente en Dallas. Será el último compromiso antes de definir la clasificación a los 16avos de final.