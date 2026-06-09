Qué se sabe del país que jugará su primer Mundial y enfrentará a la Argentina
Jordania será el tercer rival de la Albiceleste en la fase de grupos de la Copa del Mundo y presenta algunos detalles que no podés dejar de saber.
El Mundial 2026 ya tiene fixture oficial y la Selección Argentina sabe cuándo saldrá a la cancha en la fase inicial. Con 48 equipos y un nuevo formato, el torneo marcará un cambio histórico.
El calendario definió no solo los rivales del Grupo J, sino también las franjas horarias en las que jugará el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Dentro del grupo, el tercer rival será Jordania, un país que juega su primer Mundial. El país asiático consiguió la clasificación en la primera instancia de las Eliminatorias de Asia tras quedar por detrás de Corea del Sur en el grupo. Viene de salir subcampeón en la Copa Arabe de la FIFA luego de caer en la final contra Marruecos por 3-2.
Dónde está Jordania y qué características tiene el país
Está ubicado en Medio Oriente y su territorio está dominado por paisajes áridos y desérticos, con mesetas secas, montañas rocosas y amplias extensiones de arena. La escasez de agua es uno de los principales problemas del país. Dentro de este entorno se destaca Petra, una antigua ciudad arqueológica construida por los nabateos hace más de 2000 años sobre formaciones de roca rojiza en el sur del país. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, es el principal atractivo turístico jordano.
El Mar Rojo representa la única salida marítima del país y un punto estratégico para el comercio internacional. Por otro lado, el Mar Muerto, famoso por su enorme concentración de sal que permite flotar fácilmente, separa Jordania de Israel y Cisjordania, y sus costas se ubican en el punto más bajo de la superficie terrestre.
El árabe es el idioma oficial y el islam, especialmente en su rama sunita, es la religión predominante. Las mezquitas forman parte central de las ciudades y celebraciones como el Ramadán tienen una gran importancia social y religiosa. Además, la hospitalidad es uno de los rasgos más representativos de la sociedad jordana.
Los partidos de la fase de grupos de Argentina
Argentina vs Argelia en el Mundial 2026
El debut será el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en el estadio de Kansas City y marcará el estreno del campeón en el torneo.
Argentina vs Austria en el Mundial 2026
La segunda presentación será el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora argentina) ante Austria. Ese partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, una de las sedes más importantes del campeonato.
Argentina vs Jordania en el Mundial 2026
El cierre del grupo llegará el sábado 27 de junio a las 23.00 (hora argentina) contra Jordania, nuevamente en Dallas. Será el último compromiso antes de definir la clasificación a los 16avos de final.
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