Esta vez sin cumbia: así sonó el Himno Nacional Argentino en la previa al partido contra Islandia
La Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026, y en la previa a su última prueba, hubo un nuevo momento de emoción.
La previa del amistoso internacional entre la Selección Argentina e Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama regaló uno de los momentos más solemnes y característicos de la Scaloneta en el exterior, de la mano del Himno Nacional Argentino, de los más hermosos del mundo.
Luego del fuerte diluvio que amenazó con suspender el partido y obligó a retrasar el horario, el clima de tensión se disipó por completo cuando las estrofas del Himno comenzaron a sonar por los altoparlantes del estadio norteamericano.
Abrazados en el centro del campo de juego, los futbolistas titulares y todos los integrantes del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni entonaron las estrofas con la pasión y el orgullo habituales, contagiando a los miles de hinchas albicelestes que se acercaron a las tribunas a pesar de las inclemencias del tiempo.
La revancha tras el insólito blooper con el Himno Nacional Argentino en el partido anterior
La prolijidad y la emoción de la ceremonia de este martes en Alabama sirvieron, además, para dejar atrás el insólito y divertido momento que se había vivido pocos días atrás en la previa del encuentro ante Honduras.
En aquella oportunidad, cuando el plantel argentino se perfilaba en la cancha para cumplir con el protocolo de los himnos patrios, la organización del estadio cometió un error garrafal de musicalización: en lugar de las estrofas oficiales argentinas, por los altoparlantes comenzó a sonar "El bombón asesino", la emblemática cumbia de Los Palmeras.
El blooper generó risas contenidas, miradas de desconcierto entre los jugadores y se viralizó de inmediato en las redes sociales como uno de los momentos más bizarros de la preparación mundialista.
Afortunadamente, los encargados del sonido en Alabama aprendieron de los errores ajenos, chequearon las pistas correctas y permitieron que la Scaloneta tuviera su merecido momento de mística y patriotismo antes de que ruede la pelota.
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