Esta vez sin cumbia: así sonó el Himno Nacional Argentino en la previa al partido contra Islandia

El blooper generó risas contenidas, miradas de desconcierto entre los jugadores y se viralizó de inmediato en las redes sociales como uno de los momentos más bizarros de la preparación mundialista.

Afortunadamente, los encargados del sonido en Alabama aprendieron de los errores ajenos, chequearon las pistas correctas y permitieron que la Scaloneta tuviera su merecido momento de mística y patriotismo antes de que ruede la pelota.