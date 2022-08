Sarmiento de Junín vs Lanús por la Liga Profesional: horario, formaciones y TV

Por su parte, el Granate, que inició hace una semana una nueva etapa con el entrenador Frank Kudelka, tiene 6 unidades, aunque está lejos de preocuparse por la pérdida de la categoría. El DT esperó hasta último momento al volante Tomás Belmonte, quien se recupera de una lesión, pero finalmente no viajará a Junín y recién reaparecerá contra Independiente.

La previa estuvo sobrecargada de sospechas por las designaciones de Andrés Merlos como árbitro y la modificación en el sistema VAR por la entrada de Silvio Trucco y la salida de Fernando Rapallini, luego de los dichos del delantero de Lanús Lautaro Acosta: "Un día va a pasar algo con los árbitros".

El atacante se manifestó así tras la caída con Aldosivi (1-0) del pasado domingo y en relación con el arbitraje en general, porque no le sancionaron un penal en el que no se vio contacto con el defensor rival. "Si no se ponen las pilas con Lanús, tenemos que reaccionar y hablar todos. Yo soy el 'loquito' que habla siempre pero que no nos perjudiquen más porque la situación se va a la mierda", expresó días atrás el Laucha Acosta, en diálogo con TyC Sports.

Como contracara, desde el cuerpo técnico de Sarmiento no quisieron manifestarse públicamente acerca de las modificaciones arbitrales y aseguraron estar "tranquilos".

El local tendrá un cambio obligado por la suspensión del volante central Emiliano Méndez, posiblemente reemplazado por Jonatan Torres -fue suplente ante River- y esto llevará a un sistema 4-4-2. La duda pasa por la continuidad de Guido Mainero como mediocampista derecho o el ingreso de Julián Brea, quien perdió lugar en los últimos partidos por su bajo nivel de juego.

Además, el paraguayo Iván Cazal, quien padeció un traumatismo tras un choque de cabezas con Ian Escobar en el partido contra Aldosivi en la fecha anterior, tampoco integró la lista de concentrados y lo reemplazaría Mateo Sanabria.

En el historial, Lanús domina con dos victorias y un empate en Primera División.

Posibles formaciones

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Federico Rasmussen; Guido Mainero o Julián Brea, Fernando Martínez, Lucas Castro y Yair Arismendi; Lisandro López y Jonatan Torres. DT: Israel Damonte.

Lanús: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Maximiliano González, Raúl Loaiza y Lautaro Acosta; Mateo Sanabria, José Sand y Franco Orozco. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Eva Perón (Sarmiento)

TV: TNT Sports

Hora: 21:30