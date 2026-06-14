Los polémicos reclamos de Haití en la derrota ante Escocia en el debut en el Mundial 2026

La gran controversia del partido se concentró en el complemento y tuvo al defensor escocés Grant Hanley como protagonista de las dos acciones reclamadas por Haití. La primera polémica ocurrió a los 27 minutos de la segunda mitad. Tras un remate de Ruben Providence que terminó yéndose por el segundo palo, los jugadores haitianos exigieron penal por una mano de Hanley. En su intento por rechazar el balón con la cabeza, el defensor estiró el brazo y la pelota rozó en su mano izquierda antes de perderse afuera. Sin embargo, el árbitro argelino Mustapha Ghorba no advirtió la infracción y desde la cabina del VAR optaron por no llamarlo a revisión.