Los polémicos reclamos de Haití en la derrota ante Escocia en el debut en el Mundial 2026
El equipo de la isla pidió dos manos de Grant Hanley, pero ni el árbitro ni el VAR las consideraron. El equipo europeo ganó por 1-0.
Escocia logró imponerse por 1-0 ante Haití en el debut de ambos seleccionados en el Mundial 2026. El encuentro, disputado con gran intensidad y dinámica de ida y vuelta en el Gillette Stadium, quedó marcado por una fuerte polémica pasada la media hora del segundo tiempo, cuando el equipo caribeño buscaba un empate que empezaba a merecer.
La apertura del marcador y el triunfo definitivo para los europeos llegó por intermedio de John McGinn, el futbolista compañero de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía en el Aston Villa. Con este resultado, el conjunto escocés se posicionó como el único puntero del Grupo C, beneficiado por el empate 1-1 que registraron Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium de New Jersey.
La gran controversia del partido se concentró en el complemento y tuvo al defensor escocés Grant Hanley como protagonista de las dos acciones reclamadas por Haití. La primera polémica ocurrió a los 27 minutos de la segunda mitad. Tras un remate de Ruben Providence que terminó yéndose por el segundo palo, los jugadores haitianos exigieron penal por una mano de Hanley. En su intento por rechazar el balón con la cabeza, el defensor estiró el brazo y la pelota rozó en su mano izquierda antes de perderse afuera. Sin embargo, el árbitro argelino Mustapha Ghorba no advirtió la infracción y desde la cabina del VAR optaron por no llamarlo a revisión.
Apenas cinco minutos más tarde, el reclamo isleño se repitió. Un nuevo remate con dirección al arco, esta vez ejecutado por Jean-Ricner Bellegarde, volvió a impactar en el brazo de Hanley. Nuevamente, el juez principal consideró que la acción no era meritoria de pena máxima o no logró observarla con claridad, mientras que el VAR se mantuvo en silencio y la transmisión oficial tampoco ofreció repeticiones de la jugada.
La polémica de Haití vs Escocia en el Mundial 2026
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