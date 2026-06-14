El backstage de Marcelo Bielsa con Uruguay que se volvió viral en las redes
En la previa del debut en el Mundial 2026 el "Loco" captó la atención de todos por su extrema seriedad y sorprendió en las redes sociales.
La cuenta regresiva para el estreno en el Mundial 2026 ya está en marcha. Mientras los planteles ultiman los detalles futbolísticos de cara al debut, los protagonistas debieron cumplir en las últimas horas con uno de los clásicos compromisos protocolares organizados por la FIFA: las sesiones fotográficas y de video oficiales. Como suele ocurrir en la era de las redes sociales, el detrás de escena de estas producciones no tardó en volverse viral, exponiendo dos maneras muy diferentes de vivir la previa mundialista.
Por un lado, la Selección Argentina protagonizó un divertido y descontracturado backstage en el que los futbolistas se mostraron relajados e incluso se animaron a bailar al ritmo de la música de El General. Sin embargo, la gran nota del día la dio un compatriota en el campamento vecino. Marcelo Bielsa, actual director técnico de la Selección de Uruguay, se convirtió en el foco de los comentarios debido a su habitual y rigurosa seriedad durante la sesión fotográfica de la Celeste.
El backstage de Marcelo Bielsa con Uruguay que se volvió viral en las redes
El rosarino, fiel a su estilo de no exteriorizar demasiadas emociones en público, mantuvo un gesto adusto y firme durante toda la producción. Esta actitud rígida y concentrada del "Loco" contrastó de forma notable con el clima festivo y las sonrisas que caracterizaron la jornada del plantel albiceleste, generando una oleada de reacciones y memes en las plataformas digitales.
Uruguay será uno de los primeros combinados sudamericanos en hacer su estreno oficial en la competencia. El equipo conducido por Bielsa saltará a la cancha este lunes 15 de junio, cuando se enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Por su parte, la Selección Argentina hará su debut un día después, el martes 16 de junio, iniciando formalmente la defensa del título del mundo conquistado en Qatar 2022.
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