El backstage de Marcelo Bielsa con Uruguay que se volvió viral en las redes

Por un lado, la Selección Argentina protagonizó un divertido y descontracturado backstage en el que los futbolistas se mostraron relajados e incluso se animaron a bailar al ritmo de la música de El General. Sin embargo, la gran nota del día la dio un compatriota en el campamento vecino. Marcelo Bielsa, actual director técnico de la Selección de Uruguay, se convirtió en el foco de los comentarios debido a su habitual y rigurosa seriedad durante la sesión fotográfica de la Celeste.