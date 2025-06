Scaloni enfrió la Finalissima con España y apuntó contra el calendario: "No podemos"

Más allá de ese posible enfrentamiento, el técnico también fue consultado sobre la planificación de partidos amistosos una vez finalizadas las Eliminatorias. Allí volvió a apuntar contra el calendario que dificulta los cruces con potencias europeas.

“No tengo mucha idea. Lo único que más o menos me confirmó el presidente (Claudio Tapia) es que hay un partido con Angola. El resto está sin cerrarse. Con selecciones europeas no podemos jugar, al menos este año. Ellos tienen Eliminatorias de Mundial en septiembre, octubre y noviembre. Nosotros solo tenemos octubre y noviembre y no hay ninguna chance de jugar con europeos”, explicó.

Además, Scaloni marcó su preferencia por evitar rivales del continente: “No me gustaría jugar con sudamericanos, porque ya los enfrentamos en las Eliminatorias. Me gustaría jugar con otros rivales. Nunca hemos tenido problemas con quién jugamos, pero si tuviéramos que elegir, buscar de otros continentes sería lo ideal. No está fácil con la Nations League y las Eliminatorias europeas. Ya veremos qué se decide”.

Argentina ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras tanto, el cuerpo técnico espera definir el calendario de preparación, en un contexto complejo y con pocas fechas disponibles para medirse con las principales selecciones del mundo.