Scaloni palpitó el choque con Venezuela: las dudas en el 11 y la emoción por el adiós de Messi
El director técnico de la Selección Argentina habló en la previa del duelo, destacó el presente del equipo y remarcó que el partido será inolvidable.
La Selección Argentina afrontará este jueves un partido cargado de emoción en el estadio Monumental frente a Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la previa, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza donde, más allá de analizar al rival y dar pistas sobre la formación, toda la atención giró en torno al posible último partido de Lionel Messi en el país.
El entrenador no escondió la carga emotiva que tendrá el encuentro: “Es un partido que va a ser especial, lindo y emotivo. Si realmente es el último de Leo en Eliminatorias como local, hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo va a disfrutar porque es un placer tenerlo. Esperamos que él también lo disfrute, porque se lo merece”, aseguró Scaloni con visible admiración hacia el capitán.
Más allá de lo sentimental, el DT también se refirió a la actualidad de su plantel. Confirmó que Alexis Mac Allister no llegaría en condiciones de ser titular por problemas físicos y que planea realizar algunos cambios para darle rodaje a futbolistas jóvenes que piden pista. “El lunes entrenaron chicos de la Sub-20 con nosotros porque queríamos verlos. Es importante que se sientan parte del proceso”, explicó.
Otro de los nombres propios que surgió en la charla fue Emiliano “Dibu” Martínez, luego de que se frustrara su pase al Manchester United. “Lo vi muy bien, alegre, festejando su cumpleaños. Seguramente tenía ilusión, pero es un chico positivo y feliz de estar acá. Está con la cabeza en la Selección y eso es lo que importa”, sostuvo Scaloni.
En cuanto al futuro inmediato, adelantó que la idea es que todos viajen a Guayaquil para el cierre contra Ecuador, aunque dependerá de las sanciones y el desgaste del duelo frente a la Vinotinto. Además, se mostró molesto con la indefinición del calendario previo al Mundial, en especial por la Finalissima contra España, que aún no tiene fecha confirmada.
Sobre el balance de la Eliminatoria, Scaloni reconoció la dificultad del torneo: “Fue más complicada que la anterior. Aunque los números digan que estamos primeros y clasificados, el nivel fue mucho más parejo”.
Respecto a su continuidad, evitó dar certezas: “No pienso más allá del Mundial. Estoy cómodo acá, muy bien, pero no descarto nada”. De esta forma, el técnico dejó abierta la incógnita sobre su futuro, aunque dejó en claro que hoy la prioridad es disfrutar de este presente y acompañar a Messi en una noche que promete ser histórica.
