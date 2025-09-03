Scaloni palpitó el choque con Venezuela: las dudas en el 11 y la emoción por el adiós de Messi

En cuanto al futuro inmediato, adelantó que la idea es que todos viajen a Guayaquil para el cierre contra Ecuador, aunque dependerá de las sanciones y el desgaste del duelo frente a la Vinotinto. Además, se mostró molesto con la indefinición del calendario previo al Mundial, en especial por la Finalissima contra España, que aún no tiene fecha confirmada.

Sobre el balance de la Eliminatoria, Scaloni reconoció la dificultad del torneo: “Fue más complicada que la anterior. Aunque los números digan que estamos primeros y clasificados, el nivel fue mucho más parejo”.

Respecto a su continuidad, evitó dar certezas: “No pienso más allá del Mundial. Estoy cómodo acá, muy bien, pero no descarto nada”. De esta forma, el técnico dejó abierta la incógnita sobre su futuro, aunque dejó en claro que hoy la prioridad es disfrutar de este presente y acompañar a Messi en una noche que promete ser histórica.

