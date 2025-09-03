Así le fue a la Selección Argentina enfrentando a Venezuela bajo la era Lionel Scaloni
La “Albiceleste”, ya clasificada al Mundial 2026, intentará reafirmar su superioridad en el sexto duelo del ciclo contra la “Vinotinto”.
La Selección Argentina afrontará este jueves un nuevo compromiso de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde recibirá a Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el marco de la anteúltima fecha.
Aunque el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su presencia en el torneo más importante del fútbol, ahora el objetivo sigue siendo mantener el nivel competitivo y estirar la racha favorable que ostenta frente a la Vinotinto desde que comenzó el actual ciclo.
Esta será la sexta vez que ambos equipos se enfrenten desde que Scaloni asumió como entrenador: el historial refleja una clara ventaja para el campeón del mundo, con tres triunfos, un empate y apenas una derrota. Sin embargo, cada encuentro dejó matices que marcaron distintos momentos del proceso.
El historial de la Selección Argentina frente a Venezuela con Scaloni en el banco
El primer antecedente se produjo en marzo de 2019 en Madrid, donde Venezuela sorprendió al imponerse 3-1 en un amistoso que generó fuertes críticas hacia el trabajo del joven técnico. Pero apenas unos meses más tarde, en los cuartos de final de la Copa América disputada en Brasil, la “Albiceleste” se tomó revancha con un sólido 2-0 en el Maracaná.
Ya en el camino hacia Qatar 2022, Argentina encadenó dos victorias consecutivas sobre los venezolanos. En septiembre de 2021, ganó 3-1 en Caracas con tantos de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa. Posteriormente, en marzo de 2022, La Bombonera fue escenario de una goleada 3-0 con goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi, en lo que se vivió como una auténtica fiesta para la hinchada local.
El último cruce, sin embargo, dejó un sabor amargo. En octubre de 2024, bajo una intensa lluvia en Maturín, la “Vinotinto” logró rescatar un empate 1-1 gracias a un cabezazo de Salomón Rondón, que neutralizó la ventaja inicial marcada por Nicolás Otamendi.
Con este antecedente fresco, la Scaloneta intentará ratificar su jerarquía y encarar la recta final de las Eliminatorias con confianza. Para el visitante, en cambio, será la oportunidad de repetir la sorpresa y sumar en una cancha históricamente adversa. El partido, más allá de la tabla, se presenta como un nuevo capítulo de un historial que sigue escribiéndose bajo la conducción de Scaloni.
