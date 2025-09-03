Así le fue a la Selección Argentina enfrentando a Venezuela bajo la era Lionel Scaloni

Embed - Resumen | Venezuela 0 - 2 Argentina | Copa América 2019

Ya en el camino hacia Qatar 2022, Argentina encadenó dos victorias consecutivas sobre los venezolanos. En septiembre de 2021, ganó 3-1 en Caracas con tantos de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa. Posteriormente, en marzo de 2022, La Bombonera fue escenario de una goleada 3-0 con goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi, en lo que se vivió como una auténtica fiesta para la hinchada local.

Embed - Eliminatorias | Argentina 3-0 Venezuela | Fecha 17

El último cruce, sin embargo, dejó un sabor amargo. En octubre de 2024, bajo una intensa lluvia en Maturín, la “Vinotinto” logró rescatar un empate 1-1 gracias a un cabezazo de Salomón Rondón, que neutralizó la ventaja inicial marcada por Nicolás Otamendi.

Embed - VENEZUELA vs. ARGENTINA [1-1] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 9

Con este antecedente fresco, la Scaloneta intentará ratificar su jerarquía y encarar la recta final de las Eliminatorias con confianza. Para el visitante, en cambio, será la oportunidad de repetir la sorpresa y sumar en una cancha históricamente adversa. El partido, más allá de la tabla, se presenta como un nuevo capítulo de un historial que sigue escribiéndose bajo la conducción de Scaloni.