El emotivo momento de Scaloni y un periodista: "Me diste la alegría más grande de mi vida"
El director técnico de la Selección Argentina vivió un instante inesperado cuando un cronista, entre lágrimas, le agradeció por lo que significó para su vida la conquista en Qatar.
Lionel Scaloni suele mostrarse sereno y medido en cada aparición pública, pero en la conferencia de prensa previa al duelo de la Selección Argentina contra Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, se vivió un momento tan inesperado como conmovedor.
La escena ocurrió cuando el periodista Maxi De Vita Lemus no pudo contener las lágrimas al agradecerle por la alegría que le dio al país al conquistar la Copa del Mundo. “¿Está llorando? No era mi intención”, reaccionó el técnico al notar la emoción del cronista.
Con la voz entrecortada, De Vita alcanzó a responder: “Me diste la alegría más grande de mi vida”. La sala de prensa estalló en aplausos y el propio Scaloni, visiblemente afectado, se secó una lágrima antes de continuar: “De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él me pasa esto”, confesó.
La imagen del entrenador secándose una lágrima al ver a un periodista quebrado quedará como uno de los momentos más emotivos de esta etapa. En vísperas de un encuentro que podría marcar el último baile de Messi por Eliminatorias en el país, el fútbol volvió a mostrar su costado más humano, capaz de unir lágrimas, gratitud y orgullo en una misma escena.
Scaloni y el ¿último partido oficial de Messi en Argentina?
El intercambio rápidamente se viralizó, ya que dejó ver una faceta más íntima del entrenador que marcó la historia reciente del fútbol argentino. Scaloni, que fue compañero de Messi en su debut con la Selección mayor en 2005, profundizó en lo que significa haberlo dirigido y compartido momentos únicos con el capitán: “Haber jugado con él fue hermoso, pero haber estado en un Mundial a su lado y que lo ganara es algo que con el tiempo se valorará aún más. Cuando entra al predio genera algo único, no lo vi en nadie más. Es un placer y no quiero pensar en cuando no esté, hoy lo tenemos y debemos disfrutarlo”.
El técnico también ratificó que Messi será titular ante la Vinotinto y adelantó que harán todo lo posible para que el rosarino vuelva a jugar en el país, incluso si ya no disputa Eliminatorias: “Seguramente no sea su último partido en Argentina, buscaremos el momento porque lo merece”.
Durante la conferencia, que se extendió por más de 45 minutos, Scaloni respondió preguntas sobre el presente del equipo, la inclusión de jóvenes talentos y el nivel mostrado después de Qatar. Admitió que el equipo mantuvo una línea sólida, aunque con altibajos, y remarcó que el desafío es sostener la identidad de juego más allá de los resultados.
