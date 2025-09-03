El emotivo momento de Scaloni y un periodista: "Me diste la alegría más grande de mi vida"

Scaloni y el ¿último partido oficial de Messi en Argentina?

El intercambio rápidamente se viralizó, ya que dejó ver una faceta más íntima del entrenador que marcó la historia reciente del fútbol argentino. Scaloni, que fue compañero de Messi en su debut con la Selección mayor en 2005, profundizó en lo que significa haberlo dirigido y compartido momentos únicos con el capitán: “Haber jugado con él fue hermoso, pero haber estado en un Mundial a su lado y que lo ganara es algo que con el tiempo se valorará aún más. Cuando entra al predio genera algo único, no lo vi en nadie más. Es un placer y no quiero pensar en cuando no esté, hoy lo tenemos y debemos disfrutarlo”.

El técnico también ratificó que Messi será titular ante la Vinotinto y adelantó que harán todo lo posible para que el rosarino vuelva a jugar en el país, incluso si ya no disputa Eliminatorias: “Seguramente no sea su último partido en Argentina, buscaremos el momento porque lo merece”.

Durante la conferencia, que se extendió por más de 45 minutos, Scaloni respondió preguntas sobre el presente del equipo, la inclusión de jóvenes talentos y el nivel mostrado después de Qatar. Admitió que el equipo mantuvo una línea sólida, aunque con altibajos, y remarcó que el desafío es sostener la identidad de juego más allá de los resultados.

