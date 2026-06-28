Scaloni palpitó el cruce con Cabo Verde y lanzó una advertencia: "Nos va a poner las cosas difíciles"

Gol Messi Closs El golazo de Lionel Messi, relatado por Mariano Closs.

El elogio de Scaloni a Messi tras su gol ante Jordania

Otro de los nombres destacados por el técnico fue Lionel Messi, quien comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó en el complemento para marcar un gol de tiro libre. Scaloni reveló que fue el propio capitán quien aceptó descansar para darles minutos a sus compañeros pensando en lo que viene.

"Hoy podría haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, podría haber agrandado esa leyenda. Pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene. Eso habla más que bien de él, porque no piensa tanto en esos números que la gente tanto habla. Eso habla de lo que representa para él la Selección, el grupo y sus compañeros. Después, estoy como ustedes: ya no hay más palabras", concluyó.