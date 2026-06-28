Scaloni palpitó el cruce con Cabo Verde y lanzó una advertencia: "Nos va a poner las cosas difíciles"
Lionel Scaloni analizó el duelo de 16avos ante Cabo Verde, elogió a su rival y explicó por qué hizo descansar a varios titulares frente a Jordania.
La Selección argentina ya tiene la mira puesta en los 16avos de final del Mundial 2026. Después del triunfo 3-1 sobre Jordania, Lionel Scaloni analizó el próximo compromiso ante Cabo Verde y evitó cualquier exceso de confianza de cara al duelo que se disputará el próximo viernes en Miami.
"Es un buen equipo, que les ha puesto las cosas difíciles a sus tres rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, que es una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita. Por las cosas que estamos viendo en este Mundial, hay que tener cuidado. Es un equipo rápido, con calidad y bueno", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.
Scaloni también se refirió al horario del encuentro de la próxima instancia y dejó en claro que las condiciones climáticas serán un factor importante. "Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender, pero han jugado todos así que no nos podemos quejar", expresó.
El entrenador se mostró conforme con el rendimiento de los habituales suplentes frente a Jordania y remarcó que el encuentro le permitió sacar conclusiones de cara a la fase eliminatoria. Una de las decisiones más llamativas fue la utilización de Exequiel Palacios como lateral derecho, una posición poco habitual para el mediocampista de Bayer Leverkusen.
"Es una posición en la que tenemos que tener variantes. A Nahuel (Molina), que venía de un parate largo, le dimos descanso, y a Gonzalo (Montiel) yo no lo quiero arriesgar porque creo que puede ser importante en momentos puntuales. Hoy era un partido para no arriesgar a nadie y poder ver a un eventual jugador que puede jugar en esa posición", explicó.
El elogio de Scaloni a Messi tras su gol ante Jordania
Otro de los nombres destacados por el técnico fue Lionel Messi, quien comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó en el complemento para marcar un gol de tiro libre. Scaloni reveló que fue el propio capitán quien aceptó descansar para darles minutos a sus compañeros pensando en lo que viene.
"Hoy podría haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, podría haber agrandado esa leyenda. Pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene. Eso habla más que bien de él, porque no piensa tanto en esos números que la gente tanto habla. Eso habla de lo que representa para él la Selección, el grupo y sus compañeros. Después, estoy como ustedes: ya no hay más palabras", concluyó.
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