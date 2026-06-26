El sentido mensaje de Lionel Scaloni para Venezuela: "Mucha fuerza"

El encuentro por la fecha 3 del Grupo J se disputa este sábado desde las 23 horas de la Argentina, en el Dallas Stadium y con televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.

Se sabe que el DT buscará darle rodaje a varios de los que todavía no debutaron y a aquellos que sumaron pocos minutos porque llegaron a Estados Unidos con molestias y entre algodones. Se espera que estén desde el arranque nombres como Julián Álvarez, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico.

lionel scaloni conferencia de prensa Lionel Scaloni en la conferencia de prensa tras el amistoso ante Islandia.

Una de las dudas está en el arco, ya que si bien el entrenador podría darle descanso a Dibu Martínez, trascendió que el arquero quiere estar sí o sí. Algo similar podría ocurrir con Lionel Messi, quien nunca quiere perderse ningún partido, y menos en esta Copa del Mundo en la que no para de romper récords.

El que está descartado es Cuti Romero, quien será resguardado al menos en este partido, con la mira puesta en 16vos de final. Restará conocer si Scaloni arriesga a Facundo Medina, uno de los amonestados y que si bien jugó ambos encuentros por la situación de Tagliafico, lo hizo en gran nivel como para poner en aprietos a Scaloni.

Nico González y Flaco López son otros futbolistas que podrían sumar minutos, al menos ingresando en el segundo tiempo.

La formación de la Selección Argentina vs. Jordania

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nico Paz o Lionel Messi y Julián Álvarez.