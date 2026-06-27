Enrique Macaya Márquez hizo a Lionel Scaloni la pregunta que todos quieren hacer: "Contesto porque es usted"

El destino de Lionel Messi en la Selección Argentina

Rindiéndose ante la inmensa trayectoria del periodista, el entrenador decidió romper su propio hermetismo y reveló una de las grandes incógnitas de cara al duelo frente a Jordania. "Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no se la esquivaría. Usted se lo merece", confesó de manera contundente y afectuosa.

No obstante, optó por mantener el misterio sobre el resto de los titulares de la Selección Argentina, aclarando que el equipo ya lo tiene plenamente confirmado pero que prefería anunciarlo de manera oficial durante el día del partido.