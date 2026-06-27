Enrique Macaya Márquez hizo a Lionel Scaloni la pregunta que todos quieren hacer: "Contesto porque es usted"
El entrenador Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento en la conferencia de prensa al responderle una particular consulta al histórico periodista.
En la previa del duelo mundialista, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa y vivió un momento muy especial. El legendario Enrique Macaya Márquez tomó la palabra primero, sorprendiendo a todos los presentes al consultarle directamente por la presencia de Messi y la formación inicial.
La confesión de Macaya Márquez y el mensaje para Venezuela
La sorpresiva intervención del reconocido comentarista, quien le advirtió con gracia que los colegas lo iban a "matar" por acaparar las dos dudas principales, generó risas y complicidad en la sala. Antes de contestar sobre fútbol, el entrenador de Pujato dedicó primero un sentido y emotivo mensaje a Venezuela, solidarizándose por la difícil situación que atraviesa el país tras los recientes terremotos.
Luego de ese importante paréntesis, el técnico le dedicó unas sentidas palabras de profunda admiración al histórico comunicador. "Un placer que me haga la pregunta, verlo acá, gracias por venir", expresó el DT, remarcando que desde su época de jugador lo consideraba una eminencia del periodismo deportivo nacional.
IMPORTANTE: Lionel Scaloni confirmó si Lionel Messi será titular o suplente ante Jordania
El destino de Lionel Messi en la Selección Argentina
Rindiéndose ante la inmensa trayectoria del periodista, el entrenador decidió romper su propio hermetismo y reveló una de las grandes incógnitas de cara al duelo frente a Jordania. "Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no se la esquivaría. Usted se lo merece", confesó de manera contundente y afectuosa.
No obstante, optó por mantener el misterio sobre el resto de los titulares de la Selección Argentina, aclarando que el equipo ya lo tiene plenamente confirmado pero que prefería anunciarlo de manera oficial durante el día del partido.
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