La emoción de Scaloni tras hablar con su ídolo de TC

"Corredor de autos. Me gusta el Turismo Carretera y siempre me gusto la adrenalina de correr durante toda mi vida", expresó muy emocionado el DT de la Albiceleste.

Luego de la repercusión que tuvieron sus dichos y en diálogo con Campeones, Scaloni luego de escuchar el relato de una de las victorias de Oscar "Pincho" Castellanos, fue sorprendido por el propio piloto de Lobería.

"Si vieran una imagen mía me verían emocionado. Tantas veces vi tus carreras, todas las de esa época, realmente me emociona. A los que nos gustan los fierros no saben la emoción que me genera hablar con vos”, explicó el entrenador de la Selección Argentina.

El piloto, por su parte, le agradeció por lo logrado en la Selección: “Siento sorpresa. A veces está dividido entre el futbolero y el automovilismo, pero vos sos un entusiasta del automovilismo y del Turismo Carretera, te agradezco por eso y por ser tan trabajador en el fútbol”.

La emoción de Lionel Scaloni con su ídolo del TC