La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

Adamoli sostuvo que ese video lo afectó de manera directa, ya que tras su difusión comenzó a recibir ataques en redes sociales. Por ese motivo, responsabilizó a su expareja por el hostigamiento y avanzó con una acción judicial por daños y perjuicios.

En primera instancia, la Justicia había dado lugar al reclamo. No obstante, la Cámara Civil revocó ese fallo al concluir que no existía una relación directa entre las publicaciones de Cirio y las agresiones denunciadas. Además, remarcó que el influencer no había mencionado al demandante por su nombre ni aportado datos que permitieran identificarlo, y que tampoco incitó de forma explícita a sus seguidores a atacarlo.

Tras esa resolución adversa, Adamoli presentó un recurso en queja ante la Corte Suprema. Finalmente, el máximo tribunal rechazó la presentación por considerarla inadmisible, confirmó lo resuelto por la Cámara y dio por concluido el caso, que quedó cerrado a favor de Martín Cirio.