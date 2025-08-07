Se canceló la gira de la Selección Argentina por China: los nuevos rivales y sedes

Para completar esta gira por suelo estadounidense, se han iniciado gestiones para organizar un segundo encuentro amistoso. Este partido, de concretarse, se disputaría en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (cerca de Nueva York), un recinto que ya fue sede de la final del Mundial de Clubes y que también albergará la definición de la Copa del Mundo en 2026.

Se espera que con el correr de las semanas se conozca al segundo rival que tendrá el conjunto de Scaloni, en la que se estima será una de las últimas jornadas del año.

