Se confirmó el árbitro de Boca vs. Auckland City: de mozo a dirigir el Mundial de Clubes

Desde que se convirtió en árbitro FIFA en 2016, Nyberg acumuló rodaje en Champions League, Europa League, Conference League, y también participó en competencias juveniles y eventos continentales. Uno de sus momentos destacados fue cuando dirigió la final del Mundial Sub 20 de Argentina 2023, en la que Uruguay venció a Italia para consagrarse campeón.

En la última temporada europea estuvo al frente de partidos de peso, como el Manchester City vs Inter (0-0), el Tottenham vs Roma (2-2) o el Olympique de Lyon vs Manchester United. También participó de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde protagonizó una polémica: dirigió la derrota 2-1 de la Selección Argentina frente a Marruecos, y tras el encuentro anuló un gol de Cristian Medina dos horas después, además de reanudar el partido sin público.

Ahora, con Boca jugándose gran parte de su futuro en el Mundial de Clubes, Nyberg será el responsable de impartir justicia en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo C.

image.png

El equipo arbitral para Boca vs. Auckland City por el Mundial de Clubes

Árbitro: Glenn Nyberg

Juez de línea 1: Mahbod Beigi

Juez de línea 2: Andreas Soderkvist

Cuarto árbitro: Jean Jacques Ndal