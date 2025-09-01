Se confirmó el parte médico de Agustín Marchesín en Boca: qué lesión tiene y cuándo podrá volver a jugar

A su favor, el próximo fin de semana no habrá partidos por la fecha FIFA, lo que le dará una semana extra de trabajo para recuperarse. En el mejor de los casos, el arquero podría regresar el domingo 21 de septiembre frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque lo más probable es que vuelva en la visita a Defensa y Justicia el sábado 27 o, como máximo, el 5 de octubre contra Newell’s.