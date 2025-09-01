Se confirmó el parte médico de Agustín Marchesín en Boca: qué lesión tiene y cuándo podrá volver a jugar
El Xeneize comunicó oficialmente el grado de la lesión del arquero y ya se sabe el plazo de recuperación que debe afrontar: todos los detalles.
Boca cerró un fin de semana positivo tras su victoria ante Aldosivi, sumando su tercer triunfo consecutivo, pero recibió una noticia preocupante: la lesión de Agustín Marchesín. El experimentado arquero quedó tendido en los últimos minutos del partido en Mar del Plata, tras intentar eludir a un delantero rival para despejar la pelota, y terminó lesionándose de la peor manera posible.
El Departamento Médico de Fútbol Profesional confirmó que Marchesín sufrió una lesión muscular grado II en el gemelo derecho, tras los estudios correspondientes. De esta manera, el arquero ya conoce con exactitud la lesión que lo marginará de las canchas por un tiempo. El plazo de recuperación estimado es de 3 a 5 semanas, sujeto a la evolución del desgarro. Por lo pronto, se perderá el encuentro ante Rosario Central, y la ausencia podría extenderse dependiendo de cómo evolucione su recuperación.
A su favor, el próximo fin de semana no habrá partidos por la fecha FIFA, lo que le dará una semana extra de trabajo para recuperarse. En el mejor de los casos, el arquero podría regresar el domingo 21 de septiembre frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque lo más probable es que vuelva en la visita a Defensa y Justicia el sábado 27 o, como máximo, el 5 de octubre contra Newell’s.
La vuelta del arquero dependerá exclusivamente de la evolución del músculo afectado y se definirá con mayor precisión en los próximos días. La idea del entrenador y el cuerpo técnico es llevarlo con tranquilidad para no arriesgarlo y perderlo durante más tiempo. El Xeneize poco a poco va encontrando el nivel deseado y la presencia del arquero es fundamental para un plantel que intenta llegar lo más lejos en este Torneo Clausura y clasificar a la próxima Copa Libertadores.
