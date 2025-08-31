"Me rompí": Agustín Marchesín se lesionó gambeteando y encendió alarmas en Boca
El arquero del Xeneize avanzó con la pelota y dejó atrás a Facundo De La Vega, aunque sufrió una dolencia física que le obligó a abandonar el encuentro y en su lugar ingresó Leandro Brey.
Boca, que poco a poco parece ir encontrando el nivel deseado por todos los hinchas, sumó su tercer triunfo consecutivo al derrotar por 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, pero no todo fue alegría: el arquero Agustín Marchesín debió abandonar el campo de juego en el cierre del partido tras sufrir una dolencia muscular en una jugada insólita que terminó generando mucha preocupación puertas adentro.
Ya con el tiempo cumplido, el experimentado arquero recibió la pelota dentro del área y, presionado por Facundo De La Vega, se animó a gambetearlo con un enganche elegante antes de despejar. Sin embargo, inmediatamente sintió una fuerte molestia en su pierna derecha. En las cámaras de la transmisión se pudo observar cómo, al caer al césped, Marchesín le dijo a sus compañeros “me rompí”, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, que vivió una situación insólita que se viralizó en las redes sociales.
El arquero fue atendido por el cuerpo médico y, aunque intentó reincorporarse, no pudo continuar. Con una ventana de cambios aún disponible, ingresó Leandro Brey, que entró de urgencia sin realizar el calentamiento previo teniendo en cuenta que faltaban muy pocos minutos para que termine el encuentro.
Marchesín dejó el campo de juego y el estadio por sus propios medios, aunque con visibles dificultades para apoyar la pierna. Según las primeras evaluaciones médicas, la lesión estaría localizada en el sóleo de la pierna derecha, aunque el diagnóstico definitivo se conocerá tras los estudios programados para este lunes. La incertidumbre sobre su recuperación preocupa al mundo Boca ya que se trata de una de las piezas fundamentales de un equipo que mostró signos de recuperación.
