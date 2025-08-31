"Me rompí": Agustín Marchesín se lesionó gambeteando y encendió alarmas en Boca

Ya con el tiempo cumplido, el experimentado arquero recibió la pelota dentro del área y, presionado por Facundo De La Vega, se animó a gambetearlo con un enganche elegante antes de despejar. Sin embargo, inmediatamente sintió una fuerte molestia en su pierna derecha. En las cámaras de la transmisión se pudo observar cómo, al caer al césped, Marchesín le dijo a sus compañeros “me rompí”, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, que vivió una situación insólita que se viralizó en las redes sociales.