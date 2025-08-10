Golpe para River: Germán Pezzella se lesionó y no jugará más en 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1954305821401076204&partner=&hide_thread=false PEZZELLA consolado por sus compañeros en el banco de River



La lesión llega en un momento crítico para Marcelo Gallardo, que ya tenía a Lucas Martínez Quarta descartado por un desgarro sufrido ante San Lorenzo. El Chino recién podría estar disponible para la revancha frente a Libertad, el 21 de agosto. A esto se suma que Juan Portillo todavía trabaja en una puesta a punto física tras una tendinitis, y que Paulo Díaz fue preservado ante el Rojo por una inflamación en la rodilla izquierda.