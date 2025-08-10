Golpe para River: Germán Pezzella se lesionó y no jugará más en 2025
El defensor campeón del mundo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá una recuperación estimada de ocho meses.
River recibió este domingo una noticia que sacude su planificación: Germán Pezzella, referente de la defensa y campeón del mundo con la Selección Argentina, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión ocurrió en el empate 0-0 contra Independiente, cuando a los 40 minutos del primer tiempo disputó una pelota con Walter Mazzanti y cayó con evidente dolor. Entre lágrimas, debió salir en camilla.
En un primer momento se habló de un esguince, pero los estudios realizados confirmaron el peor diagnóstico. Pezzella tendrá que afrontar una recuperación de alrededor de ocho meses, lo que lo dejará fuera de toda la competencia en este 2025.
La lesión llega en un momento crítico para Marcelo Gallardo, que ya tenía a Lucas Martínez Quarta descartado por un desgarro sufrido ante San Lorenzo. El Chino recién podría estar disponible para la revancha frente a Libertad, el 21 de agosto. A esto se suma que Juan Portillo todavía trabaja en una puesta a punto física tras una tendinitis, y que Paulo Díaz fue preservado ante el Rojo por una inflamación en la rodilla izquierda.
Con este panorama, el Muñeco evalúa alternativas. Lautaro Rivero, debutante ante Independiente, no está incluido en la lista de buena fe para los octavos de la Libertadores, mientras que Sebastián Boselli sí está habilitado y podría ir desde el arranque en Asunción. También figura el juvenil Ulises Giménez, de 19 años y sin minutos en Primera. Federico Gattoni, en cambio, sigue sin ser considerado por el DT, aunque podría ser un recurso de urgencia.
La ausencia de Pezzella no solo golpea a la defensa, sino que obliga a Gallardo a rearmar la última línea en un momento decisivo de la temporada, con el torneo local y la Copa Libertadores en plena disputa y llegando a momentos de definición.
