El Presidente de Vélez dio detalles sobre la salud de Emmanuel Mammana: ¿sigue en terapia?
"Lo llevaron a terapia intensiva por precaución”, sostuvo el presidente del club.
Horas después de la operación de urgencia que se le tuvo que realizar al jugador de Vélez, Emmanuel Mammana, el Presidente del club, Fabián Berlanga, dio detalles de su evolución. En diálogo con DSports Radio, expresó: “Fue operado en Rosario. Se le aplicó un neumotorax de urgencia, porque tenía cuatro costillas fisuradas y una con un desplazamiento, que tocó el pulmón y que le generó una especie de ‘bolsa de aire’”.
Berlanga indicó que el jugador permanece internado en la ciudad santafecina, pero que podría ser derivado a Capital Federal en las próximas horas: “Estuve con él antes de la intervención, lo llevaron a terapia intensiva por precaución. Evaluarán trasladarlo a Buenos Aires durante este sábado“.
El golpe durante el partido
El defensor recibió un fuerte golpe en el pecho, durante el partido ante Newell’s, luego de un choque con Tomás Marchiori, arquero del Fortín, cuando ambos fueron a disputar una pelota. La acción ocurrió a los 10 minutos de la segunda mitad y terminó con Mammana tendido sobre el campo de juego, visiblemente dolorido.
Mientras el arquero intentaba despejar el centro, terminó impactando contra su compañero. Mammana quedó tendido y rápidamente recibió atención médica. El defensor no pudo continuar en el encuentro y fue reemplazado por Lisandro Magallán. La preocupación aumentó rápidamente y Mammana fue trasladado a un centro médico de Rosario para realizarse los estudios correspondientes. Allí se constató la gravedad del cuadro.
Según informó oficialmente Vélez, el futbolista sufrió un "traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax". Como consecuencia de la lesión, Mammana debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural.
El club informó además que el defensor se encontraba estable y permanecía internado en Cuidados Intensivos por precaución. "Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", señaló la institución en su parte médico.
De esta manera, Mammana quedó bajo observación médica luego de una lesión que generó máxima preocupación en Vélez. Por el momento, el club aguardará su evolución antes de determinar los próximos pasos respecto del tratamiento de las fracturas. El golpe se produjo en un momento inesperado del partido y obligó al cuerpo médico a actuar rápidamente. La imagen del defensor tendido sobre el césped, con evidentes signos de dolor, encendió las alarmas en el conjunto de Liniers.
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