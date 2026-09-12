El Presidente de Vélez dio detalles sobre la salud de Emmanuel Mammana: ¿sigue en terapia?

En esta acción Marchiori LE QUEBRÓ accidentalmente 5 COSITLLAS a Mammana, y una de ellas le PERFORÓ UN PULMÓN Insólito choque entre los jugadores de Vélez. pic.twitter.com/D5QXDLhLL4 — Felipe GP / GalaxiaPincha (@zuquismo) September 12, 2026

Según informó oficialmente Vélez, el futbolista sufrió un "traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax". Como consecuencia de la lesión, Mammana debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

El club informó además que el defensor se encontraba estable y permanecía internado en Cuidados Intensivos por precaución. "Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", señaló la institución en su parte médico.

De esta manera, Mammana quedó bajo observación médica luego de una lesión que generó máxima preocupación en Vélez. Por el momento, el club aguardará su evolución antes de determinar los próximos pasos respecto del tratamiento de las fracturas. El golpe se produjo en un momento inesperado del partido y obligó al cuerpo médico a actuar rápidamente. La imagen del defensor tendido sobre el césped, con evidentes signos de dolor, encendió las alarmas en el conjunto de Liniers.