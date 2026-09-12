Así fue el golpe que le provocó a Emmanuel Mammana múltiples fracturas de costillas y un neumotórax
El defensor del Fortín debió abandonar el partido ante Newell’s después de un durísimo choque con su arquero, Tomás Marchiori. Sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece en cuidados intensivos.
El defensor fue operado de urgencia en Rosario y permanece en terapia intensiva tras el violento impacto con su arquero Tomás Marchiori. La acción ocurrió a los 10 minutos de la segunda mitad y terminó con Mammana tendido sobre el campo de juego, visiblemente dolorido.
Mientras el arquero intentaba despejar el centro, terminó impactando contra su compañero. Mammana quedó tendido y rápidamente recibió atención médica. El defensor no pudo continuar en el encuentro y fue reemplazado por Lisandro Magallán. La preocupación aumentó rápidamente y Mammana fue trasladado a un centro médico de Rosario para realizarse los estudios correspondientes. Allí se constató la gravedad del cuadro.
Según informó oficialmente Vélez, el futbolista sufrió un "traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax". Como consecuencia de la lesión, Mammana debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural.
El club informó además que el defensor se encontraba estable y permanecía internado en Cuidados Intensivos por precaución. "Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", señaló la institución en su parte médico.
De esta manera, Mammana quedó bajo observación médica luego de una lesión que generó máxima preocupación en Vélez. Por el momento, el club aguardará su evolución antes de determinar los próximos pasos respecto del tratamiento de las fracturas. El golpe se produjo en un momento inesperado del partido y obligó al cuerpo médico a actuar rápidamente. La imagen del defensor tendido sobre el césped, con evidentes signos de dolor, encendió las alarmas en el conjunto de Liniers.
Según se supo, el central permanecerá internado 24 o 48 horas en el Sanatorio de la Mujer en la ciudad de Rosario para luego ser trasladado a Buenos Aires.
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