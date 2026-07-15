Se metieron con todo en el inicio de Argentina vs. Inglaterra: intensidad, roce y un árbitro que deja jugar
Los primeros 25 minutos de la semifinal del Mundial 2026 se disputaron con dientes apretados. Mucha fricción, duelos físicos y una Selección Argentina que salió a imponer condiciones.
Si alguien tenía dudas de cómo se iba a jugar un Argentina-Inglaterra en una semifinal del Mundial 2026, los primeros 25 minutos se encargaron de despejarlas. El partido se vive como una verdadera final: intenso, friccionado y con los jugadores dejando absolutamente todo en cada pelota.
Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron a disputar cada balón como si fuera el último. Hubo cruces fuertes, empujones y mucha tensión en cada sector del campo de juego, en un encuentro que tiene todos los condimentos que se esperaban por la importancia del duelo y la histórica rivalidad entre ambas selecciones.
Argentina e Inglaterra juegan una verdadera final: intensidad, roce y un árbitro que deja jugar
La Selección Argentina mostró una actitud arrolladora en el comienzo del partido. El equipo de Lionel Scaloni ganó gran parte de los duelos individuales y logró imponerse desde lo físico y lo futbolístico, mostrando la intensidad que demanda una semifinal mundialista.
Otro de los protagonistas de los primeros minutos fue el árbitro, que adoptó un criterio permisivo y permitió que el juego tenga continuidad. Lejos de cortar constantemente las acciones, decidió dejar seguir en varias jugadas de contacto, algo que contribuyó a que el encuentro tenga un ritmo frenético y se juegue con el cuchillo entre los dientes.
Apenas transcurridos los primeros 25 minutos, Argentina e Inglaterra ya demostraron que no están jugando un partido más. Se juega el pase a la final del Mundial, pero también el orgullo, la historia y el sueño de seguir escribiendo una página inolvidable para el fútbol argentino.
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