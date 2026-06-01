Fin de ciclo: Claudio Úbeda no seguirá siendo el director técnico de Boca

El golpe definitivo llegó en La Bombonera, cuando Boca cayó por 1-0 ante la Universidad Católica y quedó eliminado del certamen continental. Aquella derrota cerró una serie negativa de cuatro encuentros sin victorias en la Copa, con tres caídas que terminaron comprometiendo seriamente las posibilidades de clasificación.

Luego de ese partido, Úbeda ya había dejado entrever la incertidumbre que rodeaba a su futuro. Visiblemente afectado por el resultado, expresó: “En este momento uno no encuentra palabras para decir lo que realmente sentimos en relación a la impotencia que nos da haber avanzado y quedarnos con esa angustia”. Más tarde, consultado sobre su continuidad, respondió con sinceridad: “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro”.

ubeda Claudio Úbeda

Finalmente, la evaluación realizada por la conducción encabezada por Juan Román Riquelme concluyó que era momento de iniciar una nueva etapa. La eliminación continental, sumada a los resultados obtenidos en el ámbito local, terminó inclinando la balanza hacia un cambio de rumbo.

Ahora comienza una nueva búsqueda para el Xeneize. Con el mandato de Riquelme vigente hasta diciembre de 2027, la dirigencia deberá definir quién será el encargado de liderar un proyecto que buscará devolver al club a los primeros planos tanto en el fútbol argentino como en las competencias internacionales. Mientras tanto, la salida de "Sifón" marca el cierre de un ciclo que nació en circunstancias extraordinarias y que concluye tras poco más de siete meses al frente del equipo.