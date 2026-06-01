Fin de ciclo: Claudio Úbeda no seguirá siendo el director técnico de Boca
Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirigencia decidió no renovar el vínculo del entrenador. El Xeneize iniciará ahora la búsqueda de un nuevo DT.
La etapa de Claudio Úbeda al frente de Boca llegó oficialmente a su fin. Apenas cuatro días después de la frustrante eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la dirigencia tomó la decisión de no extender el contrato del entrenador, que vencía a fines de junio. De esta manera, el club de la Ribera quedó nuevamente ante el desafío de encontrar un conductor para liderar al plantel profesional en un momento de fuerte exigencia deportiva.
La resolución se terminó de definir luego de una reunión mantenida en el predio de Ezeiza entre Úbeda y el director deportivo, Marcelo Delgado. Allí se le comunicó al entrenador que no continuaría en el cargo una vez concluido su vínculo contractual. La decisión también alcanzó a su principal colaborador, Juvenal Rodríguez, quien integraba el cuerpo técnico desde el inicio del ciclo.
Úbeda había asumido la conducción del equipo en octubre de 2025, en un contexto muy particular para la institución. Su llegada se produjo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una figura muy querida dentro del mundo Boca y responsable de una de las etapas más exitosas del club en el plano internacional. Hasta ese momento, el exdefensor se desempeñaba como ayudante de campo y debió asumir la responsabilidad de conducir al plantel en una situación emocionalmente compleja.
Durante su gestión dirigió un total de 32 partidos oficiales. Los números finales reflejan 17 triunfos, siete empates y ocho derrotas, con un saldo de 45 goles convertidos y 22 recibidos. Más allá de esos registros, el desenlace de la temporada terminó siendo determinante para su continuidad. La eliminación temprana en la Libertadores y la caída frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura dejaron al equipo sin objetivos importantes y aceleraron el análisis de la dirigencia.
El golpe definitivo llegó en La Bombonera, cuando Boca cayó por 1-0 ante la Universidad Católica y quedó eliminado del certamen continental. Aquella derrota cerró una serie negativa de cuatro encuentros sin victorias en la Copa, con tres caídas que terminaron comprometiendo seriamente las posibilidades de clasificación.
Luego de ese partido, Úbeda ya había dejado entrever la incertidumbre que rodeaba a su futuro. Visiblemente afectado por el resultado, expresó: “En este momento uno no encuentra palabras para decir lo que realmente sentimos en relación a la impotencia que nos da haber avanzado y quedarnos con esa angustia”. Más tarde, consultado sobre su continuidad, respondió con sinceridad: “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro”.
Finalmente, la evaluación realizada por la conducción encabezada por Juan Román Riquelme concluyó que era momento de iniciar una nueva etapa. La eliminación continental, sumada a los resultados obtenidos en el ámbito local, terminó inclinando la balanza hacia un cambio de rumbo.
Ahora comienza una nueva búsqueda para el Xeneize. Con el mandato de Riquelme vigente hasta diciembre de 2027, la dirigencia deberá definir quién será el encargado de liderar un proyecto que buscará devolver al club a los primeros planos tanto en el fútbol argentino como en las competencias internacionales. Mientras tanto, la salida de "Sifón" marca el cierre de un ciclo que nació en circunstancias extraordinarias y que concluye tras poco más de siete meses al frente del equipo.
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