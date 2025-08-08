Se suspendió la gira por China, México se bajó del amistoso y ahora la Selección Argentina busca rival
La Federación Mexicana alega problemas de agenda y deja al combinado nacional sin el esperado cruce en Chicago. Corea del Sur se mantiene como segundo oponente confirmado.
La Selección Argentina deberá reconfigurar su gira de amistosos por Estados Unidos en octubre tras la inesperada negativa de México de disputar el encuentro previsto en Chicago. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó que no participará del amistoso por “problemas de agenda” vinculados a su rol como organizador del Mundial 2026, que llevará adelante junto a Estados Unidos y Canadá.
Esta baja obliga al equipo de Lionel Scaloni a encontrar rápidamente un nuevo contrincante para el primero de los dos partidos programados en territorio norteamericano: Corea del Sur, que busca capitalizar la llegada de su estrella Heung-min Son a la MLS y enfrentarse a selecciones de primer nivel, mantiene su compromiso para el segundo partido de la serie.
Si bien oficialmente se mencionan cuestiones de calendario, algunos medios especulan con que aún persisten resquemores por el duelo de octavos de final en el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina eliminó a México en un partido cargado de tensión y declaraciones cruzadas. Más allá de las versiones, la AFA deberá resolver pronto esta situación para no alterar la planificación deportiva y comercial de la gira.
Lionel Messi, la preocupación de Scaloni en la Selección Argentina
En paralelo, la atención del cuerpo técnico también está puesta en la recuperación de Lionel Messi. El capitán del Inter Miami sufrió una molestia en la pierna derecha durante un partido de la MLS y pidió el cambio de inmediato, encendiendo alarmas tanto en su club como en la Selección.
El astro será evaluado para determinar si llega en condiciones óptimas a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. En septiembre, Argentina disputará dos compromisos clave rumbo al Mundial 2026: el jueves 4 recibirá a Venezuela en condición de local a las 20:30, mientras que el martes 9 visitará a Ecuador desde las 20:00.
Estos partidos, más allá de que la Albiceleste lidera la clasificación, serán una prueba de exigencia pensando en el cierre del año y en los amistosos de octubre. Ahora, la intención es asegurar un adversario que represente un desafío futbolístico y que, a la vez, genere atractivo en el mercado estadounidense, donde el público latinoamericano es un componente clave para el éxito de estos encuentros.
