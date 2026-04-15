Se temía lo peor en Boca y pasó: Paredes confirmó la grave lesión de Agustín Marchesín

Embed EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hXr88L5oBg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026

Finalizado el partido, el capitán Leandro Paredes fue quien llevó algo de claridad, aunque con un panorama poco alentador. Tras dialogar con el cuerpo médico, expresó: “Nos dijo que Agustín se rompió los ligamentos cruzados. Le mando un abrazo de parte de todos y que tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando”. Si bien aún restan estudios que confirmen el diagnóstico definitivo, todo indica que el arquero enfrentará una recuperación prolongada.