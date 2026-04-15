Se temía lo peor en Boca y pasó: Paredes confirmó la grave lesión de Agustín Marchesín
El arquero xeneize salió entre lágrimas en el inicio del partido ante Barcelona de Ecuador. El capitán indicó luego del encuentro que sufrió una rotura ligamentaria.
Lo que prometía ser una noche ideal para Boca en la Copa Libertadores 2026 terminó con un fuerte golpe emocional. La contundente victoria frente a Barcelona de Ecuador quedó en segundo plano tras la preocupante lesión de Agustín Marchesín, quien debió abandonar el campo a los pocos minutos de juego visiblemente afectado. La escena, marcada por el dolor y las lágrimas del arquero, generó un clima de incertidumbre en todo el estadio.
El episodio ocurrió cuando apenas transcurrían los primeros instantes del encuentro. Marchesín intentó intervenir ante un remate rival, pero su pierna derecha quedó comprometida en el césped en una acción sin contacto directo. De inmediato se tiró al suelo y solicitó asistencia médica, consciente de la gravedad de la situación. La rápida reacción del cuerpo técnico derivó en su reemplazo por Leandro Brey, mientras sus compañeros intentaban contenerlo en medio de la angustia.
Finalizado el partido, el capitán Leandro Paredes fue quien llevó algo de claridad, aunque con un panorama poco alentador. Tras dialogar con el cuerpo médico, expresó: “Nos dijo que Agustín se rompió los ligamentos cruzados. Le mando un abrazo de parte de todos y que tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando”. Si bien aún restan estudios que confirmen el diagnóstico definitivo, todo indica que el arquero enfrentará una recuperación prolongada.
La posible baja de Marchesín no solo impacta en lo anímico dentro del plantel, sino que también representa un desafío deportivo inmediato. El experimentado guardameta se perfilaba como una pieza clave en la estructura del equipo, especialmente de cara a compromisos exigentes. Entre ellos, el Superclásico frente a River, para el cual ya quedó descartado.
El contexto agrava aún más la situación personal del arquero. Venía de superar una lesión muscular que lo había marginado de partidos importantes, como los cruces ante Talleres y Universidad Católica. Recién había logrado recuperar continuidad tras su regreso frente a Independiente, y el duelo ante Barcelona representaba su segunda presentación consecutiva. Esa búsqueda de estabilidad se vio abruptamente interrumpida por una acción desafortunada.
Ahora, en el club de la Ribera aguardan los resultados médicos oficiales para confirmar el grado exacto de la lesión, aunque puertas adentro ya se preparan para afrontar un escenario sin Marchesín durante varios meses. Más allá del resultado positivo en la Copa, la preocupación domina el ambiente xeneize, que deberá reconfigurar su estructura en un momento clave de la temporada.
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