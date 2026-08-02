Se termina la novela para Boca: David Romero está a un paso de un equipo italiano
El conjunto italiano llegó a un acuerdo con Tigre y desembolsará una importante suma para quedarse con el delantero, que también estuvo en el radar de Boca durante este mercado de pases.
La novela por el futuro de David Romero está muy cerca de llegar a su fin. Mientras Boca continuó durante varias semanas buscando un centrodelantero por pedido de Rodolfo Arruabarrena, todo indica que el atacante de Tigre seguirá su carrera en el fútbol italiano.
Parma alcanzó un acuerdo de palabra con el Matador para comprar el pase del delantero de 23 años y, si no surge ningún imprevisto en el intercambio de documentación, la operación quedará cerrada en los próximos días. El club italiano desembolsará alrededor de 8 millones de euros para quedarse con la ficha del futbolista, que viajará a Italia para realizarse la revisión médica y luego firmará un contrato por cinco temporadas, con vínculo hasta junio de 2030.
En Parma, Romero compartirá plantel con varios argentinos: Mateo Pellegrino, Christian Ordóñez, Mariano Troilo y Lautaro Valenti, en un equipo que sigue apostando fuerte por futbolistas surgidos del fútbol argentino.
Boca hizo un intento, pero no alcanzó en este mercado de pases
Antes de que Parma acelerara las negociaciones, Boca intentó quedarse con el delantero de Tigre. El Xeneize presentó una oferta cercana a los 7 millones de dólares por el 70% del pase, aunque la propuesta nunca terminó de convencer a la dirigencia del Matador. Durante las conversaciones, el Matador también solicitó incluir un porcentaje de la ficha de Jabes Saralegui y el préstamo de Kevin Zenón, condiciones que terminaron enfriando la negociación.
Además de Boca, Sevilla también mostró interés por Romero e incluso llegó a avanzar en un acuerdo contractual con el futbolista. Sin embargo, las diferencias económicas entre los clubes impidieron que la transferencia se concretara. De esta manera, todo indica que el destino del delantero será finalmente Parma, que se quedó con una de las jóvenes figuras del fútbol argentino y cerrará uno de los movimientos más importantes del mercado de pases para Tigre.
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