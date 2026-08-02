Se termina la novela para Boca: David Romero está a un paso de un equipo italiano

Además de Boca, Sevilla también mostró interés por Romero e incluso llegó a avanzar en un acuerdo contractual con el futbolista. Sin embargo, las diferencias económicas entre los clubes impidieron que la transferencia se concretara. De esta manera, todo indica que el destino del delantero será finalmente Parma, que se quedó con una de las jóvenes figuras del fútbol argentino y cerrará uno de los movimientos más importantes del mercado de pases para Tigre.