Se conoció una charla entre un jugador de la Selección y su madre sobre las teorías de la final del Mundial

La entrevista también permitió conocer aspectos de su historia personal. Nacido el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, el defensor recordó las dificultades económicas que atravesó durante su infancia. Antes de consolidarse como futbolista profesional, acompañó a su familia trabajando como cartonero, una experiencia que marcó su vida mientras intentaba combinar la escuela con los entrenamientos.

Al recordar aquellos años, Medina prefirió destacar el esfuerzo de sus seres queridos antes que el suyo. “Que digan 'el jugador que cartoneó y llegó a Francia, y llegó al Mundial...' No fue tan así, porque ellos eran los que se ensuciaban las manos por mí”, afirmó. Luego, al hablar de su madre, se quebró emocionalmente: “Mi vieja querida. Me emociono porque hay días que no comía por darme a mí, ¿me entendés?”.

En el plano deportivo, el zurdo atraviesa un presente importante. Su pase fue adquirido recientemente por el Olympique de Marsella tras una temporada a préstamo y también figura en la órbita del Bayer Leverkusen de Alemania. Durante el Mundial disputó 50 minutos en la final frente a España, luego de ingresar por la lesión de Cristian "Cuti" Romero. Además, fue titular ante Argelia, Austria y Cabo Verde, ingresó sobre el cierre frente a Egipto y no sumó minutos contra Jordania, Suiza e Inglaterra.

Tras el subcampeonato, la Selección argentina recibió un cálido respaldo en su regreso al país. Cientos de hinchas esperaron durante horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el plantel fue recibido con banderas, cánticos y un emotivo mensaje de "¡¡GRACIAS!!" pintado sobre el césped de la pista. Los jugadores saludaron desde el micro durante el recorrido hacia el predio de la AFA, en una muestra de reconocimiento por el esfuerzo realizado en la Copa del Mundo.

Ese recibimiento quedó grabado en la memoria de Medina, quien no ocultó la emoción al recordarlo: “Llegamos al aeropuerto. Fuimos ahí, dimos la vuelta, pudimos ver, disfrutar de la gente que nos fue a bancar. La verdad que... Sentí un poco de amor, una caricia al alma, ¿me entendés? Al alma, de decir bueno loco, lo dimos todo porque con eso nos quedamos".

Por último, el defensor destacó el clima que existe dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni y explicó cuál considera que es una de las mayores fortalezas del equipo: “Cuando vos tenés gente que, más allá de que sean excelentes jugadores, que son aún mejor persona, es imposible no tirarte de cabeza”.