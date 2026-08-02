Se conoció una charla entre un jugador de la Selección y su madre sobre las teorías de la final del Mundial
Facundo Medina rompió el silencio y opinó sobre las conjeturas que rodearon la final entre Argentina y España.
Aunque ya pasaron varios días desde la final del Mundial 2026, la derrota de Argentina frente a España continúa generando repercusiones. En las últimas horas, Facundo Medina volvió a hablar sobre las teorías conspirativas que surgieron alrededor de la charla del plantel antes del partido y reveló que incluso tuvo que aclararle la situación a su propia madre.
El defensor fue entrevistado por Grego Rossello para el programa Ferné con Grego y contó que las especulaciones también llegaron a su círculo íntimo. "Pará, y tu mamá cuando dice ‘yo también dudo un poco’, ¿qué le dijiste? No, mamá, dale...", le preguntó el conductor. Sin vueltas, el futbolista respondió: "Le dije: 'Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!'. '¡Dejate de hinchar los huevos!', le digo".
Las declaraciones del jugador del Olympique de Marsella, surgido de las inferiores de River Plate y con pasos por Talleres de Córdoba y Lens, coincidieron con las que días atrás había realizado Carlos Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister, quien también reconoció haber conversado con su hijo después de la difusión de esas versiones. Tanto Medina como Alexis insistieron ante sus familias en que lo sucedido durante la final respondió únicamente a cuestiones futbolísticas.
En otro tramo del adelanto de la entrevista, el defensor dejó una frase contundente para desmentir cualquier sospecha sobre el compromiso del plantel. “'Sos un boludo', le digo. '¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué?', le digo, en el partido. 'Queremos ganar como todos ¿Qué te pensás?', le digo. '¿Yo sabés qué?, estaría feliz. Pero nos tocó perder y hay que aceptarlo', le digo", expresó.
No es la primera vez que Medina enfrenta este tipo de rumores. Al regresar al país tras el Mundial, salió al balcón de su casa para agradecer el cariño de los vecinos y aprovechar la ocasión para pedir que no alimentaran las especulaciones. “No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”, sostuvo en ese momento.
La entrevista también permitió conocer aspectos de su historia personal. Nacido el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, el defensor recordó las dificultades económicas que atravesó durante su infancia. Antes de consolidarse como futbolista profesional, acompañó a su familia trabajando como cartonero, una experiencia que marcó su vida mientras intentaba combinar la escuela con los entrenamientos.
Al recordar aquellos años, Medina prefirió destacar el esfuerzo de sus seres queridos antes que el suyo. “Que digan 'el jugador que cartoneó y llegó a Francia, y llegó al Mundial...' No fue tan así, porque ellos eran los que se ensuciaban las manos por mí”, afirmó. Luego, al hablar de su madre, se quebró emocionalmente: “Mi vieja querida. Me emociono porque hay días que no comía por darme a mí, ¿me entendés?”.
En el plano deportivo, el zurdo atraviesa un presente importante. Su pase fue adquirido recientemente por el Olympique de Marsella tras una temporada a préstamo y también figura en la órbita del Bayer Leverkusen de Alemania. Durante el Mundial disputó 50 minutos en la final frente a España, luego de ingresar por la lesión de Cristian "Cuti" Romero. Además, fue titular ante Argelia, Austria y Cabo Verde, ingresó sobre el cierre frente a Egipto y no sumó minutos contra Jordania, Suiza e Inglaterra.
Tras el subcampeonato, la Selección argentina recibió un cálido respaldo en su regreso al país. Cientos de hinchas esperaron durante horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el plantel fue recibido con banderas, cánticos y un emotivo mensaje de "¡¡GRACIAS!!" pintado sobre el césped de la pista. Los jugadores saludaron desde el micro durante el recorrido hacia el predio de la AFA, en una muestra de reconocimiento por el esfuerzo realizado en la Copa del Mundo.
Ese recibimiento quedó grabado en la memoria de Medina, quien no ocultó la emoción al recordarlo: “Llegamos al aeropuerto. Fuimos ahí, dimos la vuelta, pudimos ver, disfrutar de la gente que nos fue a bancar. La verdad que... Sentí un poco de amor, una caricia al alma, ¿me entendés? Al alma, de decir bueno loco, lo dimos todo porque con eso nos quedamos".
Por último, el defensor destacó el clima que existe dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni y explicó cuál considera que es una de las mayores fortalezas del equipo: “Cuando vos tenés gente que, más allá de que sean excelentes jugadores, que son aún mejor persona, es imposible no tirarte de cabeza”.
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