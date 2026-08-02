Javier Milei confirmó que ya definió a su compañero de fórmula para el 2027
Sin dar nombres, el presidente aseguró que ya eligió a quien lo acompañará para buscar la reelección.
Javier Milei confirmó que ya definió a su compañero de fórmula para buscar la reelección en las próximas elecciones del 2027, aunque evitó revelar su identidad.
"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", dijo el mandatario durante una entrevista con el Diario Río Negro.
En la misma entrevista, volvió a insistir con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al sostener que representan un gasto innecesario para el Estado: "Desde incluso antes de ser presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe", sostuvo.
Milei también defendió el rumbo económico de su gestión y manifestó que las reformas impulsadas por el Gobierno permitieron dejar atrás años de estancamiento: "Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones", remarcó.
Consultado sobre el impacto de esas medidas en la vida cotidiana, el reconoció que todavía hay sectores que no perciben la mejora económica, aunque sostuvo que los resultados comenzarán a reflejarse con el tiempo: "Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años", manifestó.
"Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes", indicó.
En materia legislativa, señaló que una de las principales prioridades del Gobierno para este semestre ya no será destruir el Banco Central (BCRA), como proponía durante la campaña presidencial, sino impulsar una reforma de su Carta Orgánica para reforzar la independencia de la entidad y prohibir de manera expresa la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.
"Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne", argumentó.
Y agregó: "Necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos por el poder de turno, que siempre es caprichoso".
El presidente destacó el respaldo recibido por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expuso que el programa económico está superando las metas previstas: "Por primera vez en la historia las misiones del FMI no vienen a la Argentina a exigirle condiciones o hacerle reclamos a un Gobierno incumplidor, sino que vienen a respaldar un programa exitoso que además sobrecumple todas las metas", aseguró.
Respecto de las inversiones, destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseveró que ya fueron aprobados proyectos por más de 46.000 millones de dólares, mientras otros superiores a los 100.000 millones continúan en evaluación. "Si sumamos las inversiones que fueron anunciadas, estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que son invertidos en una economía que hasta hace tres años ahuyentaba a los inversores", sostuvo.
Durante la entrevista, Milei también valoró el respaldo de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, a distintas iniciativas impulsadas por la Casa Rosada y descartó que el Estado deba intervenir para orientar inversiones en infraestructura agrícola.
"Los gobernadores comprenden este proceso y por eso han apoyado muchas de estas reformas. Si seguimos por este camino, en diez años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas", comentó. Al ser consultado sobre proyectos específicos de riego, respondió: "Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle 'hay que invertir acá' o 'hay que invertir allá'. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado".
Por último, el mandatario fue consultado sobre el legado que espera dejar al finalizar su gestión y respondió: "Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente".
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