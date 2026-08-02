Javier Milei confirmó que ya definió a su compañero de fórmula para el 2027

"Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes", indicó.

En materia legislativa, señaló que una de las principales prioridades del Gobierno para este semestre ya no será destruir el Banco Central (BCRA), como proponía durante la campaña presidencial, sino impulsar una reforma de su Carta Orgánica para reforzar la independencia de la entidad y prohibir de manera expresa la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.

"Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne", argumentó.

Y agregó: "Necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos por el poder de turno, que siempre es caprichoso".

El giro de Javier Milei con el Banco Central: de dinamitarlo en campaña a intervenirlo como presidente

El presidente destacó el respaldo recibido por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expuso que el programa económico está superando las metas previstas: "Por primera vez en la historia las misiones del FMI no vienen a la Argentina a exigirle condiciones o hacerle reclamos a un Gobierno incumplidor, sino que vienen a respaldar un programa exitoso que además sobrecumple todas las metas", aseguró.

Respecto de las inversiones, destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseveró que ya fueron aprobados proyectos por más de 46.000 millones de dólares, mientras otros superiores a los 100.000 millones continúan en evaluación. "Si sumamos las inversiones que fueron anunciadas, estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que son invertidos en una economía que hasta hace tres años ahuyentaba a los inversores", sostuvo.

Durante la entrevista, Milei también valoró el respaldo de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, a distintas iniciativas impulsadas por la Casa Rosada y descartó que el Estado deba intervenir para orientar inversiones en infraestructura agrícola.

"Los gobernadores comprenden este proceso y por eso han apoyado muchas de estas reformas. Si seguimos por este camino, en diez años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas", comentó. Al ser consultado sobre proyectos específicos de riego, respondió: "Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle 'hay que invertir acá' o 'hay que invertir allá'. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado".

Por último, el mandatario fue consultado sobre el legado que espera dejar al finalizar su gestión y respondió: "Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente".