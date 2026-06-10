Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional: goles y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llega la Selección Argentina al amistoso

El equipo dirigido por Scaloni afronta el último partido preparativo con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut con Argelia, con dudas en el estado físico de varios de los convocados y a la espera de que se confirme quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi.

Argentina viene de ganarle con mayoría de suplentes a Honduras por 2-0, con los tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Para la ocasión, el DT guardó a varios de los "tocados", aunque alungos como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González podrían sumar minutos este martes.

El que está descartado pero apunta al debut es Dibu Martínez. Luego de que Juan Musso estuviera en el arco ante Honduras, en esta ocasión será el turno de Gerónimo Rulli.

Por otro lado, Scaloni confirmó en la conferencia de prensa que Messi, quien en las primeras prácticas había trabajado diferenciado en Estados Unidos, también sumará minutos ante Islandia, aunque no definió si desde el arranque o ingresando en el segundo tiempo.