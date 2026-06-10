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Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional: goles y minuto a minuto

La Selección Argentina goleó a Islandia en la última prueba antes del Mundial 2026

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La Selección Argentina tiene su última prueba antes del Mundial 2026

La Selección Argentina tiene su última prueba antes del Mundial 2026
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En Alabama, y con la vuelta de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni tiene este martes su última prueba de cara al Mundial 2026.

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EN VIVO

Con la esperada presencia de Lionel Messi y mayoría de titulares, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante Islandia en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026 y en lo que será la prueba final de Lionel Scaloni antes de definir si introduce cambios en la lista de convocados.

El encuentro se juega este martes desde las 21.30 en el Jordan-Hare Stadium, de Alabama; con televisación de TyC Sports.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Islandia

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Golazo colectivo de la Argentina

Asistencia profunda de Messi, pase adentro de De Paul y definición sin arquero de Almada para el 3-0.

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GOL DE MESSI

El astro cambió el penal por gol y Argentina le gana 2-0 a Islandia.

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La primera que tocó, Messi generó un penal

El astro metió una gran asistencia para dejar mano a mano a Lautaro Martínez, pero lo derrivaron.

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MESSI A LA CANCHA

El astro jugará los últimos 25 minutos del amistoso ante Islandia.

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GOL DE LA ARGENTINA

Valentín Barco, tras una serie de rebotes, pone el 1-0 ante Islandia.

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Himno Nacional Argentino en Alabama

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Los caramelos y una costumbre que se mantiene en la previa al amistoso

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Los 11 de Lionel Scaloni, confirmado y con sorpresas

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Lluvias torrenciales en Alabama en la previa del partido

El último ensayo de la Selección Argentina antes del Mundial 2026 sumó una alta dosis de drama meteorológico en las últimas horas. Un temporal con lluvias torrenciales azotó con dureza la ciudad de Alabama, inundando los accesos y poniendo en serio riesgo la realización del encuentro frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium.

Tras varias horas de incertidumbre, reuniones de los organizadores y una minuciosa inspección del campo de juego, las autoridades confirmaron que el partido finalmente se juega, aunque las condiciones climáticas obligaron a retrasar el pitazo inicial: comenzará a las 22:00 (hora de la Argentina), media hora más tarde de lo previsto originalmente.

lluvia torrencial alabama

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Cómo llega la Selección Argentina al amistoso

El equipo dirigido por Scaloni afronta el último partido preparativo con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut con Argelia, con dudas en el estado físico de varios de los convocados y a la espera de que se confirme quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi.

Argentina viene de ganarle con mayoría de suplentes a Honduras por 2-0, con los tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Para la ocasión, el DT guardó a varios de los "tocados", aunque alungos como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González podrían sumar minutos este martes.

El que está descartado pero apunta al debut es Dibu Martínez. Luego de que Juan Musso estuviera en el arco ante Honduras, en esta ocasión será el turno de Gerónimo Rulli.

Por otro lado, Scaloni confirmó en la conferencia de prensa que Messi, quien en las primeras prácticas había trabajado diferenciado en Estados Unidos, también sumará minutos ante Islandia, aunque no definió si desde el arranque o ingresando en el segundo tiempo.

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Formaciones de Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

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Datos de Selección Argentina vs. Islandia

  • Hora: 21.30.
  • TV: TyC Sports.
  • Arbitro: a confirmar.
  • Estadio: Jordan-Hare Stadium, Alabama.

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