Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional: goles y minuto a minuto

Golazo colectivo de la Argentina
Asistencia profunda de Messi, pase adentro de De Paul y definición sin arquero de Almada para el 3-0.
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En Alabama, y con la vuelta de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni tiene este martes su última prueba de cara al Mundial 2026.
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Con la esperada presencia de Lionel Messi y mayoría de titulares, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante Islandia en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026 y en lo que será la prueba final de Lionel Scaloni antes de definir si introduce cambios en la lista de convocados.
El encuentro se juega este martes desde las 21.30 en el Jordan-Hare Stadium, de Alabama; con televisación de TyC Sports.
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