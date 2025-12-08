Se viene una reestructuración profunda: los jugadores que se irían de Boca a fin de mes

javi garcia.jpg

Las incógnitas también alcanzan a Luis Advíncula y Lucas Blondel, dos laterales cuyo destino podría cambiar dependiendo del plan táctico del nuevo técnico. El peruano tiene vínculo hasta 2026 y Blondel hasta 2027, pero la falta de protagonismo en el último semestre podría abrirles una salida si surge alguna oferta.

advincula

Lo mismo sucede con Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes fueron perdiendo espacio y son evaluados como posibles candidatos a emigrar para generar un recambio estructural.

Nicolas Figal

El capítulo más sensible es el de Edinson Cavani: el delantero, con contrato hasta 2026, posee una cláusula que le permite rescindir a fin de año. Si bien su rendimiento fue irregular, la voluntad del uruguayo será determinante: su deseo es tener revancha en la Copa Libertadores del próximo año, aunque aún no hay una postura definitiva.

cavani 1

El futuro inmediato del plantel del club de la Ribera dependerá precisamente de estas definiciones, que marcarán la magnitud de la depuración y el perfil del nuevo proyecto.