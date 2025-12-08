Se viene una reestructuración profunda: los jugadores que se irían de Boca a fin de mes
El club define el futuro de su plantel y varios nombres históricos se preparan para cerrar su ciclo hacia fin de año.
Boca atraviesa días de fuerte revisión interna luego de su salida del Torneo Clausura 2025, y la dirigencia ya comenzó a delinear los movimientos que marcarán la transición hacia una nueva etapa deportiva. La eliminación aceleró decisiones que venían madurando desde hace meses, y que ahora toman forma concreta con la salida de jugadores que, en algunos casos, fueron claves en los últimos años.
El fin del 2025 aparece como un punto de quiebre para un plantel que queda en manos del próximo entrenador, y cuyos retoques podrían ser más profundos de lo que se pensaba inicialmente. El caso más claro es el de Cristian Lema, quien a los 35 años se despedirá del Xeneize cuando finalice su contrato. Su salida no sorprendió internamente, ya que el defensor había perdido terreno en la rotación.
Lo propio ocurrirá con Frank Fabra, una de las presencias más longevas del plantel. El colombiano, después de una década en la institución y casi sin participación en esta temporada -apenas cuatro encuentros- cerrará su etapa con nueve títulos locales, una marca que lo ubica entre los extranjeros más ganadores en la historia del club.
A esta lista se suma Ignacio Miramón, cuyo préstamo desde el Lille de Francia no será renovado. El mediocampista tuvo un rol muy secundario: apenas tres partidos en todo 2025, uno desde el inicio y dos como suplente. La decisión de no ejecutar la opción de compra responde tanto a su falta de minutos como a la necesidad de liberar cupos para refuerzos.
En paralelo, la continuidad de Javier García sigue sin definición. El arquero, que cumplirá 39 años en enero, finaliza contrato y su futuro dependerá de una charla pendiente con el área de fútbol.
Las incógnitas también alcanzan a Luis Advíncula y Lucas Blondel, dos laterales cuyo destino podría cambiar dependiendo del plan táctico del nuevo técnico. El peruano tiene vínculo hasta 2026 y Blondel hasta 2027, pero la falta de protagonismo en el último semestre podría abrirles una salida si surge alguna oferta.
Lo mismo sucede con Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes fueron perdiendo espacio y son evaluados como posibles candidatos a emigrar para generar un recambio estructural.
El capítulo más sensible es el de Edinson Cavani: el delantero, con contrato hasta 2026, posee una cláusula que le permite rescindir a fin de año. Si bien su rendimiento fue irregular, la voluntad del uruguayo será determinante: su deseo es tener revancha en la Copa Libertadores del próximo año, aunque aún no hay una postura definitiva.
El futuro inmediato del plantel del club de la Ribera dependerá precisamente de estas definiciones, que marcarán la magnitud de la depuración y el perfil del nuevo proyecto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario