El posteo de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca ante Racing en la Bombonera
El capitán del Xeneize compartió una reflexión tras la eliminación en semifinales y proyectó lo que viene para un club que apunta a reconstruirse en 2026.
La noche en La Bombonera dejó un sabor amargo para Boca: la derrota por 1 a 0 ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura 2025 no solo significó el final del sueño de levantar un título local, sino también el cierre de un año complejo, marcado por altibajos colectivos y una racha sin coronaciones que ya acumula dos temporadas consecutivas.
En medio de ese clima de frustración, fue Leandro Paredes, referente y capitán del equipo, quien decidió expresar públicamente sus sensaciones y dirigir unas palabras a los hinchas que llenaron el estadio y acompañaron durante el torneo. A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista compartió una serie de fotos del encuentro y escribió un mensaje que rápidamente se viralizó.
En él mezcló tristeza, autocrítica y una mirada hacia el futuro inmediato, en el que Boca volverá a competir en la Copa Libertadores luego de dos años afuera y empezará a sumar puntos importantes para la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Su reflexión resonó especialmente porque surgió en un momento de decepción profunda.
“Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final!! Volveremos más fuertes aguante Boca hoy mañana y siempre!!!”, expresó textualmente en su posteo, dejando claro que la derrota no modifica su confianza en el plantel ni en el camino que el club intenta reconstruir. El mensaje llegó pocas horas después de un episodio que generó revuelo en el campo de juego.
La reacción de Leandro Paredes cuando Úbeda sacó a Zeballos
Promediando la segunda mitad, cuando el resultado aún era 0 a 0, Claudio Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco, quien recién regresaba tras dos meses sin actividad. La modificación sorprendió a todos, pero especialmente a Paredes, que reaccionó con visibles gestos de molestia al entender que el Changuito era el futbolista más desequilibrante del equipo.
Las cámaras captaron el instante en el que el capitán mostró su desacuerdo, una reacción que fue acompañada por silbidos y reprobación desde las tribunas. El final del encuentro dejó también una serie de interrogantes sobre el futuro inmediato del equipo y del propio entrenador. La continuidad de Úbeda quedó bajo análisis y tanto dirigentes como hinchas empezaron a debatir cuál será el rumbo adecuado para afrontar una temporada 2026 que se presenta desafiante.
La eliminación dejó heridas deportivas, pero también abrió la necesidad de una reconstrucción. En ese contexto, el mensaje de Paredes funcionó como un intento de sostener el vínculo entre el plantel y los hinchas, invitando a mirar hacia adelante sin dejar de aceptar la frustración del presente.
