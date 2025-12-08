El curioso posteo de Marcos Rojo tras la eliminación de Boca y la clasificación de Racing

boca homenajeó a marcos rojo Marcos Rojo hizo su regreso a la Bombonera en medio de silbidos y abucheos.

La actuación de Racing en la Bombonera volvió a encender el entusiasmo de sus hinchas, que sueñan con un nuevo título bajo la conducción de Costas. Rojo, aun sin jugar, se muestra integrado al grupo y proyecta su retorno una vez superada la lesión. Su mensaje, además de celebrar, buscó reforzar la unión del plantel en la antesala del partido decisivo que disputarán frente a Gimnasia o Estudiantes, quienes definirán al otro finalista.

La final del Clausura tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades, donde Racing intentará coronar un año en el que mezcló momentos de irregularidad con una sólida recta final. Rojo, desde afuera, se mantiene como uno de los referentes del grupo y su celebración pública no solo marcó su alegría por el triunfo, sino también su convicción de que este ciclo puede terminar con una nueva vuelta olímpica.