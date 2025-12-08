El curioso posteo de Marcos Rojo tras la eliminación de Boca y la clasificación de Racing
El defensor celebró el triunfo de la Academia y compartió su alegría en redes en medio de un clima emocional particular.
La clasificación de Racing a la final del Torneo Clausura 2025 generó una avalancha de reacciones, pero entre ellas sobresalió la de Marcos Rojo, quien vivió la serie contra Boca desde un lugar especial. El defensor, que no encontró continuidad en el Xeneize a mitad de año y hoy es parte del plantel que conduce Gustavo Costas, expresó su felicidad con un mensaje cargado de entusiasmo luego del 1-0 en la Bombonera.
Aunque no estuvo convocado por lesión, el excapitán del Xeneize siguió el encuentro de cerca y reflejó su conexión con sus nuevos compañeros. En su publicación, el zaguero escribió: “Gran triunfo, felicitaciones a toda esta banda. Siempre juntos”, unas palabras que acompañó con imágenes del festejo interno del equipo.
El posteo tuvo amplia repercusión porque llegó apenas minutos después del final del partido, en un contexto en el que Boca aún procesaba la eliminación. Para Rojo, que cambió de camiseta hace pocos meses, la victoria significó una reivindicación personal después de un semestre complejo.
En otro tramo del posteo, el defensor mostró su gratitud hacia Boca al exhibir la camiseta enmarcada que le regaló el club como reconocimiento por sus años de servicio. También compartió fotos de los saludos afectuosos con excompañeros como Ayrton Costa, Milton Giménez y Leandro Paredes, un gesto que evidenció que su salida estuvo lejos de quedar marcada por resentimientos.
Aquella etapa, iniciada en febrero de 2021 tras su regreso desde Estudiantes, incluyó 118 partidos, nueve goles y cuatro títulos, entre ellos la Copa Argentina 2019-20 y la Supercopa Argentina 2022.
La actuación de Racing en la Bombonera volvió a encender el entusiasmo de sus hinchas, que sueñan con un nuevo título bajo la conducción de Costas. Rojo, aun sin jugar, se muestra integrado al grupo y proyecta su retorno una vez superada la lesión. Su mensaje, además de celebrar, buscó reforzar la unión del plantel en la antesala del partido decisivo que disputarán frente a Gimnasia o Estudiantes, quienes definirán al otro finalista.
La final del Clausura tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades, donde Racing intentará coronar un año en el que mezcló momentos de irregularidad con una sólida recta final. Rojo, desde afuera, se mantiene como uno de los referentes del grupo y su celebración pública no solo marcó su alegría por el triunfo, sino también su convicción de que este ciclo puede terminar con una nueva vuelta olímpica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario