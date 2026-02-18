Se vienen cambios fuertes en Boca: el plan de Claudio Úbeda para visitar a Racing
El entrenador evalúa tocar el sector derecho de la defensa para el clásico en Avellaneda, en medio de un clima tenso por el flojo rendimiento y la lesión de Paredes.
El presente de Boca en este arranque de 2026 no deja conformes ni a los hinchas ni al cuerpo técnico. El empate sin goles frente a Platense encendió las alarmas en La Bombonera, donde bajaron silbidos y el ya clásico “Movete, Xeneize, movete”. En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda analiza modificaciones profundas de cara al cruce ante Racing, con especial atención en el lateral y la zaga derecha.
Dos nombres que parecían inamovibles podrían perder terreno: Lautaro Di Lollo y Juan Barinaga. Aunque el equipo logró mantener la valla invicta por tercera vez en el Torneo Apertura, el rendimiento individual de ambos dejó dudas, sobre todo cuando el equipo juega fuera de casa. La solidez que mostraron a fines de 2025, junto a Ayrton Costa y Lautaro Blanco, parece haber quedado atrás.
Barinaga, surgido de Belgrano, comenzó a recibir cuestionamientos más visibles por parte del público. Cada error en condición de local es acompañado por murmullos, y las redes sociales amplifican el descontento. En el caso de Di Lollo, si bien el respaldo de la tribuna aún no se quebró, el entrenador no estaría conforme con su nivel reciente.
Las alternativas aparecen claras en la cabeza del cuerpo técnico. Nicolás Figal podría regresar a la titularidad en lugar de Di Lollo. El defensor de 31 años no juega desde noviembre pasado y viene de un 2025 atravesado por lesiones, con apenas tres presentaciones oficiales. Por el lateral derecho, Marcelo Weigandt asoma como reemplazante natural. El Chelo transita su tercer ciclo en el club tras su préstamo en Inter Miami y busca recuperar continuidad.
A la incertidumbre defensiva se suma la baja sensible de Leandro Paredes, quien sufrió un esguince de tobillo y no estará disponible. Su ausencia podría derivar en un ajuste táctico, con Milton Delgado acompañando a Santiago Ascacíbar en el doble cinco y la posible inclusión de un volante más ofensivo como Tomás Aranda o Carlos Palacios.
En ofensiva, Úbeda también evalúa retomar el doble nueve con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, buscando mayor peso en el área rival. El clásico ante Racing aparece como un punto de inflexión para un equipo que todavía no encuentra identidad y que necesita respuestas urgentes dentro del campo.
