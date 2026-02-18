Se vienen cambios fuertes en Boca: el plan de Claudio Úbeda para visitar a Racing

El presente de Boca en este arranque de 2026 no deja conformes ni a los hinchas ni al cuerpo técnico. El empate sin goles frente a Platense encendió las alarmas en La Bombonera, donde bajaron silbidos y el ya clásico “Movete, Xeneize, movete”. En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda analiza modificaciones profundas de cara al cruce ante Racing, con especial atención en el lateral y la zaga derecha.