¿Qué jugador es? Le quedó debiendo a Boca y la Justicia lo condenó

La Justicia falló a favor de Boca y condenó a Agustín Almendra a pagar más de 769 mil dólares, más intereses y costas, por un préstamo que no devolvió en los plazos establecidos. El monto corresponde a una ayuda económica que el club le otorgó en 2019 para la compra de una vivienda y que quedó impaga tras su conflictiva salida en 2022.