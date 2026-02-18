¿Qué jugador es? Le quedó debiendo a Boca y la Justicia lo condenó
Este jugador, figura en el Racing de Gustavo Costas, deberá desembolsar alrededor de 700 mil dólares al club de La Ribera. Los detalles en la nota.
La Justicia falló a favor de Boca y condenó a Agustín Almendra a pagar más de 769 mil dólares, más intereses y costas, por un préstamo que no devolvió en los plazos establecidos. El monto corresponde a una ayuda económica que el club le otorgó en 2019 para la compra de una vivienda y que quedó impaga tras su conflictiva salida en 2022.
El mediocampista, figura en el Racing de Gustavo Costas, quedó formalmente obligado a cancelar la deuda luego de un litigio que se inició tras su ruptura con la dirigencia, después de su enfrentamiento con el entonces entrenador "Xeneize" Sebastián Battaglia. Aquella acalorada discusión fue el detonante que expulso a Almendra del club de La Ribera.
Agustín Almendra y Boca
El préstamo se aprobó durante la gestión de Daniel Angelici, cuando el entonces juvenil daba sus primeros pasos en la Primera de Boca y soñaba con comprar una vivienda para él y su familia.
Almendra debutó en 2018 y rápidamente se instaló como una de las promesas del plantel profesional. Con el correr del tiempo, su relación con la institución se deterioró hasta el conflicto interno que marcó 2022, año en el que quedó apartado y finalmente se fue del club, dejando pendiente la devolución del dinero.
El presente de Agustín Almendra
Tras su salida de Boca, Almendra recaló en Racing Club, club del que es hincha. Allí logró continuidad, se afirmó en el mediocampo y formó parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, además de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores en 2025.
Luego de su etapa en la “Academia”, el volante continuó su carrera en el exterior y fue presentado como refuerzo del Club Necaxa, equipo de la Liga MX al que llegó como una de las grandes promesas para fortalecer el mediocampo en la actual temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario