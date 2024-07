Sebastián Baez ganó y está en octavos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024

Sebastián Báez fue otra de las grandes noticias del día al vencer por 6-2, 3-6 y 7-6 al libanés Benjamín Hassan y clasificó a la tercera ronda. Dueño del máximo registro de triunfos sobre polvo de ladrillo durante 2024, el bonaerense, de 23 años y 12° sembrado, necesitó dos horas y 8 minutos para imponer su favoritismo en la cancha 14 del complejo de Roland Garros, totalizando cuatro aces, cinco doble faltas, 76% de puntos ganados con su primer servicio, 24 errores no forzados y 34 winners.

La otra buena noticia la dieron Nadia Podoroska y Lourdes Carlé en el dobles femenino: derrotaron 6-3 y 6-0 a las alemanas Korpatsch/María y avanzaron a segunda ronda.

Los argentinos que se despidieron de los Juegos Olímpicos de París 2024

Por otro lado, Lourdes Carlé y Tomás Etcheverry se despidieron del sueño del oro olímpico al quedar eliminados. Los argentinos quedaron eliminados ante Coco Gauff y Roman Safiullin respectivamente, al igual que la dupla de Navone y Etcheverry ante los neerlandeses.

