Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia y apuntó a volver a la Selección
Pese a tener contrato hasta 2026, el futbolista colombiano se despide del equipo luego de salir campeón de la Copa Argentina. Sus planes a futuro.
Días después de un posteo que ya insinuaba la despedida, Sebastián Villa confirmó que no continuará en Independiente Rivadavia. El extremo colombiano, pieza determinante en la reciente conquista de la Copa Argentina, dónde marcó el penal decisivo ante Argentinos Juniors en la final, anunció que su etapa en la Lepra llegó a su fin: “Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores”.
En diálogo con Radio Nihuil, resumió su decisión con una frase contundente: “Hay ciclos que se cumplen”. Villa se marcha luego de 60 partidos, en los que sumó 10 goles y 16 asistencias, dejando una huella en uno de los procesos más exitosos del club mendocino.
Villa había llegado en julio de 2024, tras su paso por el Beroe de Bulgaria, equipo al que arribó luego de haberse ido de Boca en medio de una situación judicial compleja. El futbolista enfrentó dos causas: una por violencia de género —de la que ya cumplió su condena— y otra por abuso sexual. Tras ser marginado por el Xeneize, se consideró jugador libre y emigró a Europa.
El conflicto continuó en los escritorios: el equipo de la Ribera recurrió a la FIFA, pero el organismo internacional falló a favor del colombiano y lo liberó de una millonaria multa por incumplimiento de contrato.
En Mendoza encontró continuidad y rendimiento, aunque ya desde hace semanas la dirigencia sabía que no podría contar con él para la Copa Libertadores 2026. Daniel Vila pretende alrededor de cinco millones de dólares por su salida, mientras el futbolista define su próximo destino.
Qué espera Sebastián Villa para su futuro
Respecto a lo que viene, Villa fue claro: analizará las propuestas disponibles y aceptará la que mejor le convenga al club. “Mi representante buscará lo mejor para los dos”, señaló al aire. Su objetivo personal es concreto y ambicioso: “Sueño volver a la selección”, expresó.
Antes del anuncio público, el atacante ya se había despedido puertas adentro de sus compañeros y del presidente Vila. En ese mensaje íntimo, que luego trascendió, dejó una declaración cargada de gratitud: “Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”. La Lepra mendocina pierde a una de sus figuras más influyentes, mientras Villa inicia la búsqueda de un nuevo desafío con la ilusión de recuperar protagonismo internacional.
