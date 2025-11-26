Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia y apuntó a volver a la Selección

image

Qué espera Sebastián Villa para su futuro

Respecto a lo que viene, Villa fue claro: analizará las propuestas disponibles y aceptará la que mejor le convenga al club. “Mi representante buscará lo mejor para los dos”, señaló al aire. Su objetivo personal es concreto y ambicioso: “Sueño volver a la selección”, expresó.

Antes del anuncio público, el atacante ya se había despedido puertas adentro de sus compañeros y del presidente Vila. En ese mensaje íntimo, que luego trascendió, dejó una declaración cargada de gratitud: “Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”. La Lepra mendocina pierde a una de sus figuras más influyentes, mientras Villa inicia la búsqueda de un nuevo desafío con la ilusión de recuperar protagonismo internacional.

