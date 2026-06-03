Boca sondea el regreso de Sebastián Villa: ya aparecen competidores por su fichaje

Por otra parte, la Lepra mendocina mantiene una posición clara respecto de la ficha del futbolista y fijó una cláusula de salida cercana a los seis millones de dólares, aunque distintas fuentes consideran que el monto podría ser revisado durante una negociación. El contrato del cafetero finaliza en diciembre y además existe el antecedente de una promesa de transferencia que no se concretó durante el mercado anterior, situación que podría facilitar eventuales conversaciones.

sebastian villa

La particular relación entre Boca y Sebastián Villa, dos caminos que ¿se vuelven a unir?

El posible regreso del colombiano representa un escenario completamente diferente al que existía en 2023, cuando su salida de Boca estuvo marcada por conflictos judiciales y tensiones deportivas. Tras ser condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género, el delantero quedó apartado del plantel profesional y terminó abandonando la institución en medio de una fuerte controversia.

Posteriormente continuó su carrera en el fútbol búlgaro antes de arribar a Independiente Rivadavia, donde logró recuperar protagonismo y continuidad. En Mendoza encontró estabilidad futbolística y construyó estadísticas destacadas. Durante su etapa en el club disputó 80 encuentros oficiales, convirtió 13 goles y aportó 24 asistencias. Además, formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina 2025, uno de los hitos más importantes de la historia de la institución.

En paralelo, también comenzaron a observarse señales de distensión en la relación con Juan Román Riquelme. Después de varios cruces y momentos de tensión, las posiciones parecen haberse acercado. De hecho, recientemente el propio futbolista dejó una frase que alimentó las especulaciones sobre una posible vuelta: "Riquelme me puede llamar".