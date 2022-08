Tamara, la víctima de Sebastián Villa, rompió el silencio con Jorge Rial

"No puede ser que hablen tan bien de una persona que está procesada y que está utilizando su familia. Le están lavando la imagen de una forma desagradable", lamentó Tamara en diálogo con C5N, contó: "Yo estaba enojada y en mi cuenta puse 'violemos, matemos, si total está todo pago'".

La joven consideró que "con esta nota le están lavando la imagen y es una falta de respeto" para ella "y para muchas mujeres, porque el mensaje que me dieron es 'hablaste al pedo'".

"La nota no la terminé de mirar, porque vi la tapa y no la quise ver más. Félix (el amigo de Villa) estaba esa noche. Estuvo hasta cierto horario y después se fue. Es su mano derecha. Es la escobita, la que limpia todos sus desastres. Me da asco el nivel de cinismo. Ojalá que no pueda dormir tranquilo", sentenció Tamara en diálogo con Jorge Rial.