Sebastián Villa abrió la puerta para volver a Boca y dejó un mensaje directo para Riquelme
El colombiano atraviesa un gran presente en Independiente Rivadavia y reconoció que mantiene diálogo con gente vinculada al Xeneize.
Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena luego de lanzar una declaración que rápidamente generó repercusión en el mundo Boca. Tras la eliminación de Independiente Rivadavia frente a Unión en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, el delantero colombiano habló públicamente sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de regresar al club de la Ribera.
El extremo, que fue una de las grandes figuras del torneo con la camiseta del conjunto mendocino, reconoció que existieron contactos recientes con personas cercanas al Consejo de Fútbol (CdF) y sorprendió especialmente con un mensaje dirigido al presidente Juan Román Riquelme.
“Se hablan muchas cosas que no son. Tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro”, expresó Villa en diálogo con TyC Sports.
Sin embargo, la frase que más ruido provocó llegó inmediatamente después: “Juan Román Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”. La declaración rápidamente encendió el debate entre los hinchas xeneizes, que mantienen posturas muy divididas respecto de una posible vuelta del colombiano.
El destacado paso de Sebastián Villa en Boca
Villa tuvo una etapa muy intensa en Boca. Llegó al club a mediados de 2018 durante la gestión encabezada por Daniel Angelici, cuando la dirigencia decidió invertir cerca de 3,5 millones de dólares para adquirir el 70 por ciento de su pase desde Deportes Tolima.
Con el paso del tiempo logró consolidarse como una pieza clave dentro del equipo y terminó siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino. Su velocidad, explosión y capacidad para resolver partidos importantes hicieron que Boca dependiera muchas veces de su rendimiento individual.
El colombiano fue titular en las dos finales de la Copa Libertadores 2018 frente a River, la histórica serie que terminó disputándose en Madrid y que quedó marcada para siempre en la historia del fútbol sudamericano. Más adelante también tuvo revanchas importantes ante el clásico rival.
Durante su ciclo en Boca le convirtió tres goles a River y participó de dos eliminaciones directas frente al Millonario, tanto en Copa Argentina como en la Copa de la Liga Profesional 2021. En varios tramos de su estadía fue considerado el futbolista más determinante del plantel.
Su mejor momento probablemente llegó entre 2021 y 2022, cuando se transformó en el principal referente ofensivo del equipo. En ese período acumuló una enorme cantidad de partidos como titular y elevó notablemente su producción goleadora.
Ahora, después de recuperar protagonismo en Independiente Rivadavia y volver a destacarse dentro del fútbol argentino, Villa parece dispuesto a reconstruir puentes con el club azul y oro. Aunque todavía no existe ninguna negociación formal, sus declaraciones dejaron claro que la posibilidad de un regreso ya no luce imposible.
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