Sebastián Villa abrió la puerta para volver a Boca y dejó un mensaje directo para Riquelme

El destacado paso de Sebastián Villa en Boca

Villa tuvo una etapa muy intensa en Boca. Llegó al club a mediados de 2018 durante la gestión encabezada por Daniel Angelici, cuando la dirigencia decidió invertir cerca de 3,5 millones de dólares para adquirir el 70 por ciento de su pase desde Deportes Tolima.

Con el paso del tiempo logró consolidarse como una pieza clave dentro del equipo y terminó siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino. Su velocidad, explosión y capacidad para resolver partidos importantes hicieron que Boca dependiera muchas veces de su rendimiento individual.

El colombiano fue titular en las dos finales de la Copa Libertadores 2018 frente a River, la histórica serie que terminó disputándose en Madrid y que quedó marcada para siempre en la historia del fútbol sudamericano. Más adelante también tuvo revanchas importantes ante el clásico rival.

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Durante su ciclo en Boca le convirtió tres goles a River y participó de dos eliminaciones directas frente al Millonario, tanto en Copa Argentina como en la Copa de la Liga Profesional 2021. En varios tramos de su estadía fue considerado el futbolista más determinante del plantel.

Su mejor momento probablemente llegó entre 2021 y 2022, cuando se transformó en el principal referente ofensivo del equipo. En ese período acumuló una enorme cantidad de partidos como titular y elevó notablemente su producción goleadora.

Ahora, después de recuperar protagonismo en Independiente Rivadavia y volver a destacarse dentro del fútbol argentino, Villa parece dispuesto a reconstruir puentes con el club azul y oro. Aunque todavía no existe ninguna negociación formal, sus declaraciones dejaron claro que la posibilidad de un regreso ya no luce imposible.

Embed ️ "CREO EN LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES"



Sebastián Villa habló en exclusiva por TyC Sports y se refirió al proceso judicial por el que tuvo que pasar: "Confié en personas que no debía confiar". pic.twitter.com/zCRfK6mulu — TyC Sports (@TyCSports) May 13, 2026